Bermúdez: "Solo hay dos candados con posibilidad de ganar en Neuquén"

“En las próximas elecciones provinciales, solo hay dos candidatos con posibilidad de ganar y administrar Neuquén, Marcos Koopmann y Rolando Figueroa”, consideró el concejal capitalino, Marcelo Bermúdez, luego de defender y reafirmar su acuerdo con el diputado nacional y exvicegobernador, sellado hace algunas semanas atrás. Las declaraciones del presidente del PRO en la provincia se dieron durante su visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, en donde criticó a los dirigentes que “salen a perder y ser funcionales” e indicó que su partido “tiene que tener vocación de gobierno y dejar de quejarse en las redes”.

El exsecretario de gobierno de la Municipalidad de Neuquén manifestó que, al evaluar la realidad social y economía de la provincia, “se llega a la conclusión de que tenemos que reemplazar a los funcionarios administran el gobierno”, instancia a la que solo se puede llegar “con elecciones y ganando elecciones”.

Precisamente, en este punto, anticipó que en los próximos comicios provinciales “solo habrá dos candidatos con posibilidad de ganar y administrar Neuquén”, en referencia a Rolando Figueroa y a Marcos Koopmann, e indicó que este último “es apoyado por los funcionarios a los que queremos reemplazar”. Por esa razón, aclaró, que desde el PRO “tenemos que decidir si nos ampliamos y acompañamos al candidato que también quiere reemplazarlos, que en este caso, es Rolo”.

En diálogo con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, Bermúdez precisó que el acuerdo con Figueroa no termina “en lo electoral”, sino que también se extiende “a lo programático”, ya que el objetivo más allá de la elección, “es gobernar bien y solucionar los problemas”.

Justificó además que la unión del sector del PRO que lidera con el espacio del exvicegobernador surge de la “vocación de gobernar y tomar decisiones”. “Queremos participar de un gobierno, asumir las responsabilidades y cambiar las cosas, pero para eso hay que amplia y formar un espacio cada vez más grande”, agregó.

El edil capitalino también criticó a los candidatos que “salen a perder y ser funcionales”, poniendo como ejemplo a algunos dirigentes del PRO y la UCR que continúan defendiendo la idea de llevar una candidatura propia. Bermúdez fue más allá e indicó que sus exsocios políticos “saben perfectamente que no tienen ninguna posibilidad de ganar”, postura de la que se diferenció manifestando que “nosotros sí queremos ganar y dejar de quejarnos de los problemas desde las redes”.

“Rolando en este tema también se ha diferenciado al no dar esa interna en el MPN, está dando el mismo mensaje que nosotros. Es por eso que nos estamos reuniendo para formar un acuerdo programático amplio”, analizó el referente del macrismo en Neuquén.

En otro tramo de la entrevista, Bermúdez recordó la carrera política del exintendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, a quien calificó como “una persona con espíritu transformador” que entendía que para cambiar la realidad “primero había que ganar las elecciones”, lo que demostró “con las varias alianzas que realizó”.

“La política tiene como objetivo principal transformar la realidad, no fijar un grupo de chat o subir posteos en redes quejándose de la falta de infraestructura o la baja calidad educativa”, comentó y añadió que “ser dirigente no es simple, ampliar para ganar implica tomar riesgos, gobernar implica tomar riesgos, no es para tibios ni tímidos”.

Finalmente, el dirigente del PRO expresó que “habría que preguntarles a ciertos candidatos porque no se atreven a disputar el poder y dejar de ser funcionales”, teniendo en cuenta que cuantas más candidaturas existan, más se favorecerá el oficialismo provincial. “Esos no son mis valores, yo salgo a ganar”, concluyó.

