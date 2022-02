Quintriqueo tiene un campo valuado en 2 millones de dólares

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, posee un campo de 8 hectáreas que ha sido valuado en unos 2 millones de dólares. Se ubica en un sector muy cotizado de Junín de los Andes y está bañado por las aguas del río Chimehuin, uno de los grandes tesoros de esa localidad debido a sus atributos para la pesca deportiva.

Durante años, el gremialista ha procurado que esta situación no trascendiera, ya que le resultaría más que incómoda y muy difícil de explicar. Pero trascendió y ahora se hace pública junto con la documentación que da cuenta de ella. Pues bien, la forma en la que este dirigente sindical mutó en terrateniente es la siguiente.

Todo comenzó allá por septiembre de 1985 cuando se formalizó la donación realizada por un privado -“La Constancia Sociedad Anónima Ganadera”- a la provincia de Neuquén. En el decreto 2314 de aquel año se dejó en claro que esas tierras debían destinarse exclusivamente a la construcción de una estación de piscicultura, con aprovechamiento del agua para el riego de las superficies lindantes. Dicho campo tenía una usina que había sido construida por el Ejército, para la generación de energía; y quien custodiaba aquel lugar, en su rol de sereno, era el padre de Quintriqueo.

Cuando éste se jubiló pidió que le permitieran seguir viviendo en la chacra, los responsables del predio -que ya estaba bajo la órbita del Estado- accedieron y fue así cómo logró una pequeña parcela. La gran expansión sobrevino mucho más acá en el tiempo, cuando el padre había fallecido y Quintriqueo subía escalones en la estructura del gremio de los trabajadores de la administración pública provincial.

Primero se abrió un expediente, el 4804-002217/10. Después, el 9 de junio de 2011, la entonces subsecretaría de Tierras dictó la Disposición 335 con la que reconoció a Sara Guarda (LC N 0.875.852 y madre de Quintriqueo) como legítima ocupante de la tierra fiscal provincial, identificada como parte de los lotes E4C1 y Fracción 23 sección XXXIV del Paraje San Cabao de Junín de los Andes, Departamento Huiliches.

Algunos años más tarde, en 2014 con Quintriqueo ya afianzado en la conducción del sindicato, la misma subsecretaría alumbró otra disposición con la que modificó la 335/11, y con la que vino a resolver cuestiones limítrofes que, frente a la extensión del campo y el hecho de que le fue obsequiado, bien pueden considerase pequeñas. Dicha disposición le otorgó a la madre de Quintriqueo la condición de “legítima ocupante” de la tierra fiscal identificada como parte del Lote E4C1. Hasta dónde se sabe, no hubo decreto, sólo este documento firmado por el entonces subsecretario.

Se dice que la toma de posesión del campo se festejó con un suculento asado regado con buen vino. Y se asegura que muy a pesar de esas disposiciones del área provincial de Tierras, la propiedad todavía no figura a nombre de los Quintriqueo en la dirección provincial de Rentas, por lo que ni siquiera pagarían impuestos.

Quienes conocen la historia y piden reserva de identidad por temor a eventuales represalias cuentan que el gran movilizador del reconocimiento de legítima ocupante a su madre fue el propio Quintriqueo; y señalan que aquello de la disposición que modificó a la otra, también tiene su explicación y es la que -a grandes rasgos- se narra líneas abajo.

Cuando los Quintriqueo expandieron sus dominios territoriales a aquellas 8 hectáreas que debían consagrarse a la piscicultura, ya se había afincado en el lugar el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), un organismo provincial consagrado a la fauna. De hecho tenía ahí un criadero de truchas, corrales de llamas y ambientes de nutrias, destinados en todos los casos a programas de reproducción en cautiverio.

Las nutrias y las llamas pasaron a ser historia frente al crecimiento inmobiliario de Quintriqueo. En cambio las truchas lograron resistir por la simple razón de que la traza del nuevo mapa las colocó a resguardo del sindicalista.

Ahora bien, ¿por qué los pocos que conocían la historia pidieron reserva de identidad? Por esto: Quintriqueo y sus grupos de choque -en realidad, patotas- han amedrantado y hasta golpeado a funcionarios de alto rango, como lo hicieron en el ataque al ex ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, en noviembre de 2017.

El mismo año, pero en diciembre, apedrearon Casa de Gobierno y destrozaron los cristales de varios de los autos que los propios trabajadores, a los que debería representar, habían estacionado en las inmediaciones. Mientras que un año antes habían apedreado la camioneta en la que el entonces presidente, Mauricio Macri, se movilizaba por Villa Traful. Esa vez la violencia que Quintriqueo le impuso a su estilo de conducción tuvo repercusión nacional. Entre los destinatarios de los ataques en patota también se ubican dirigentes de agrupaciones opositoras internas, a los que evidentemente no considera compañeros.

A esos procederes, al deterioro -primero progresivo y ahora acelerado- de su imagen, al declive en las cuotas de poder, a las derrotas en las elecciones de juntas internas y a la imputación de “carnero” que le lanzan los autoconvocados de la Salud Pública, se les suma ahora el asunto este del campo en Junín de los Andes, con las sospechas del uso de la representación sindical en beneficio propio y los planteos sobre cuestiones éticas.

El surgimiento de los autoconvocados a los que el propio Quintriqueo bautizó “elefantes” reconoce su origen en la pérdida de legitimidad del sindicalista. Alcanzará con recordar que los trabajadores no se consideraron representados por este y salieron a las calles en demanda de una mejora salarial superadora. Básicamente, Quintriqueo fue acusado por los elefantes de no defender los intereses de aquellos a los que debe representar. Lo que no se sabía es que era poseedor de un campo por el que tendría que haber pagado el Impuesto a la Riqueza.