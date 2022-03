ATE Río Negro ya corta el puente entre Cipolletti y Neuquén

ATE Río Negro, tal y como lo había anticipado, realiza en este jueves una movilización en el puente que une Cipolletti con Neuquén. Según se informó, la medida se podría extender al Tercer Puente, en horas del mediodía.

Los empleados públicos del Alto Valle comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Ruta 22 a partir de las 7 de la mañana.

Ayer, en la primera jornada de protesta, unos 3000 estatales, nucleados en ATE Río Negro, UnTER y Sitrajur se movilizaron por Roca en rechazo al aumento salarial que propuso el gobierno del 21% en cuotas. Lo mismo sucedió en Viedma y Bariloche.

El titular de ATE, Rodrigo Vicente agregó que “en la provincia, después de muchos años, se vuelve a utilizar al Estado para disciplinar y perseguir por la manera de pensar. Hay un malestar generalizado y en ascenso. Hasta ahora el gobierno no ha acertado con sus decisiones. Los estatales no se sienten reconocidos, ni recompensados en sus esfuerzos. También preocupa la creciente desinversión en hospitales y escuelas. El empleo público debe volver a formar parte de la agenda del gobierno. Si no hay una nueva propuesta las medidas se van a profundizar”.

Por su parte, Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, expresó en AM550, que todavía no entienden como primero se aplaudió la propuesta del 21% y luego se rechazó para dar lugar a las protestas: