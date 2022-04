Actos en todo el país por el día Mundial del Autismo

Este sábado 2 de abril de 16 a 18 tendrá lugar la Jornada Internacional de Concientización del Autismo bajo el lema “2 de abril en Movimiento” en el Paseo de la Costa de la Isla 132, ubicado en la intersección de Av. Ara San Juan y Tte. de Navío Eliana María Krawczyk.

La agrupación Lazos Azules, miembro de la red TGD Padres TEA, que desde hace más de 10 años nuclea a padres y familiares de personas con autismo de todo el país, invita a los diferentes actos que se realizarán en todo el país, y en especial, a concurrir al organizo en la ciudad de Neuquén.

Rita Clarke Quiroga, integrante de la Asociación Civil Lazos Azules nos cuenta sobre el significado del Autismo y su invisibilidad: "el Trastorno del Espectro Autista (T.E.A) no es una enfermedad, sino una condición, ni tampoco está necesariamente asociado a una discapacidad intelectual. Es decir, las personas con autismo no tienen una discapacidad visible".

Desde la Asociación se explicó en el Noticiero Central de 24/7 cómo reconocer señales de alarma en una persona con espectro autista como puede ser que sean personas que tengan actitudes reservadas, intereses restringuidos. Por ejemplo: cuando queres hablar con una persona y no te contesta o no te presta atención. Una situación común son los jóvenes adolescentes y adultos que muchas veces son confundidas con personas alcoholizadas, pero en realidad están pasando por una crisis sensorial.

"Lo mejor es preguntar, acercarse de a poco, cómo puedo ayudar, hablar tranquila, no prejuzgar ni suponer. No hay una fórmula y no se puede ver a simple vista", comentó Rita.