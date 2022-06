La nieve es muy cruel, cuando hay hambre y necesidad

Muchas veces una fotografía es una radiografía de la realidad que golpea en lo más profundo, que expone las necesidades y desnuda la pobreza. El frío y el invierno acentúa las carencias. La pobreza no se puede silenciar, aunque a veces algunas voces están demasiado silenciosas.

Este jueves a la noche los primeros copos de nieve caían en los diferentes rincones de los barrios capitalinos, pasaban las horas y el manto blanco cubrió la ciudad. Las imágenes y los videos de la "tan deseada nieve" coparon las redes sociales. Mientras muchos disfrutaban, otros la padecían. Así, como vienen sufriendo la ola polar que asecha hace días a Neuquén.

La mayoría de los titulares hicieron referencia al "disfrute" de la nieve, no solo en la capital neuquina, sino en cada rincón de la provincia. Pero en cada rincón no todos tienen la misma realidad, tienen su realidad, que en días como estos de temperaturas bajo cero, con hambre y necesidad, no "disfrutaron" de la nieve en Neuquén. Muy al contrario.

Entre las fotografías que invadieron Facebook, Instagram y en los distintos medios de comunicación, hubo una que habla por sí sola. Jueves 24 de junio del 2022: una nena de no más de cuatro años vestida solamente con un sweater descalza sobre la nieve en el barrio Valentina Sur. Su mirada lo dice todo.

La pobreza parece transformarse en un botín apetecible en términos de disputa de poder, mientras "la fábrica de pobres" no sólo no se detiene, sino que aumenta en demasía día tras día. La calle no es solo fruto de la pobreza, sino también de la soledad y la indiferencia.

Al frío del invierno neuquino necesitamos prestarle atención, todos, los políticos y la población entera. Sobre llovido mojado. El frío y el hacinamiento; un combo peligroso, fatal muchas veces. La pobreza demanda soluciones gubernamentales, porque la solidaridad es auxilio temporal.