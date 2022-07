Piden que los gobernantes apoyen la liberación de Toti

La inacción judicial y los recursos presentados por los representantes legales del zoológico Bubalcó mantienen dormido el recurso de amparo presentado hace años para que se resuelva la situación de Toti, un chimpancé de 31 años que se encuentra desde 2013 en la chacra de la familia Rajneri en Guerrico. Ante el retraso en la resolución del traslado a un santuario, le solicitan a la gobernadora Arabela Carreras y los intendentes de Allen y Roca que se pronuncien a favor.

En el año 2020 se presentó un Habeas Corpus para garantizar los derechos del animal, quienes para los integrantes de Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) se encuentra "privado ilegítimamente de la libertad". Pero que para la tramitación de la causa la jueza de Familia Moira Revsin cambió el tipo de proceso para resolverlo como amparo. Sin embargo una reciente presentación de los representantes de Bubalcó alejó a la magistrada y todo pasó a Angela Sosa, quien como primera medida resolvió apartar a los peritos nombrados por la anterior jueza.

Ante los retrasos e inacción judicial para resolver por el bienestar del simio que en agosto cumplirá 32 años, y que fue comprado por Julio Rajneri, ex director del Diario Río Negro y también ex ministro de Educación de los primeros meses de la presidencia de Raúl Alfonsín, los amparistas resolvieron enviarle notas a distintos referentes políticos de la región, entre ellos la gobernadora Arabela Carreras, la intendenta de Allen Liliana Martín y la de Roca, María Emilia Soria.

La abogada Julia Busqueta confirmó, en declaraciones al programa Pasen y vean de AM 550, que optaron por esta iniciativa ante el prolongado atraso que tiene la Justicia rionegrina, pese a haberse hecho una inspección ocular a los pocos meses de realizar la presentación original que pretendía que Toti tenga una vida digna.

"Presentamos una carta tanto a las intendentas de Allen y de Roca, como a la Gobernadora y esa misma a los poderes legislativos municipales y provincial, para que tomen conocimiento de la grave e injusta situación que está viviendo Toti. Además pretendemos que se expidan, creemos que a esta altura deben expedirse y tomar una postura por lo que pasa", expresó.

Al ser consultada si en la misma situación se encuentra el resto de los animales que están en Bubalcó, entre Allen y Roca, la abogada explicó que "todos los animales tienen derechos e intereses que deben ser tutelados. No pueden existir zoológicos disfrazados de reservas, donde se lucra con la exposición de los animales que son sacados de sus hábitat naturales, viviendo en climas que no son los adecuados para su especie", pero para el "caso particular del chimpancé Toti es una víctima más del capricho y del lucro"

"Por su especie el daño es mayor, los chimpancé tienen la necesidad de vivir en comunidad. Él está condenado a la soledad, no puede vincularse con otros. Lo está padeciendo, está aburrido y deprimido. Pensemos cómo está él con este frió" en una chacra del Alto Valle. "Hay juriprudencia internacional de declararlos personas no humanas que permitieron el traslado de chimpancés y orangutanes a distintos santuarios del mundo, por eso exhoratamos para que los gobernantes se expidan", enfatizó.

La asociación que se presentó como amparista solicitó el traslado a un santuario en Brasil "como ya fue trasladada la chimpancé Cecilia del zoológico de Mendoza, que está en Brasil revinculándose con su especie". Busqueta aseguró que "antes de iniciar la acción judicial presentamos una nota y también participamos de la inspección ocular y de la audiencia que convocó Revsin, pero los abogados del zoológico la recusaron por un supuesto adelanto de posición y ahora se designó una nueva jueza, que esperemos que resuelva pronto con responsabilidad y sentido común".