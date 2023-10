Escasez de combustibles: el titular de Expendedores se reunió con la Secretaria de Energía

Las largas filas y el desabastecimiento de las naftas súper y gasoil se podrían seguir extendiendo por varias semanas, según informó el presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior, Alberto Boz. El titular aseguró que el principal motivo de este faltante es la falta de dólares para importar.



Boz habló en el canal TN acerca del desabastecimiento, aduciendo como “punto crucial” la falta de dólares “para importar lo que necesitamos, que es básicamente nafta súper y gasoil grado 2”. En esa línea, indicó que no es un problema que se pueda normalizar a la brevedad: “el Gobierno nacional está en tema pero soluciones mágicas no hay. Y en el medio hay elecciones. Por eso creo que hasta el 10 de diciembre vamos a estar viviendo estos quiebres de stock”, auguró.



Desde el congelamiento de las tarifas en agosto, las petroleras limitaron la distribución de los cupos de gasoil y nafta súper: “Las estaciones de servicio de todas las banderas establecen cuotas para el expendio, en función de la provisión que reciben. Es el día a día”, remarcó Boz. Además, aseguró que “la producción local no alcanza para cubrir la demanda, que se ve incrementada por el agro y el transporte. Si bien todas las destilerías de todas las petroleras van preparando el crudo de Vaca Muerta, todavía se necesita importar”.

Comunicado de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y afines de la República Argentina (CECHA)

Hace instantes, el líder de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la región Marcelo Pirri, asistió a una reunión con la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, e Isabelino Rodríguez, presidente de CECHA. Al salir, Pirri declaró que le manifestaron “el grave problema de desabastecimiento en las estaciones de servicio del país”, y reconoció que hay un “compromiso de parte del gobierno” de liberar los barcos y de las compañías petroleras de dejar ingresar a los nuevos barcos de importación.



Los tres puntos planteados en la reunión se centraron en que “se vienen profundizando los problemas de abastecimiento en las redes de estaciones de servicio de todas las petroleras”, ya que “lo que se inició con quiebres dispersos de stock en regiones o zonas puntuales” se generalizó en todos los productos y en todo el país. Asimismo, dejaron constatado que las estaciones de servicio no tienen “injerencia en la falta de una adecuada provisión de combustibles”.



Este argumento se centró en que esta problemática “pone en jaque la supervivencia” de esos negocios y “hace que los consumidores deban trasladarse entre distintas estaciones de servicio para lograr abastecerse del combustible necesario”. Por último, solicitaron al Gobierno Nacional “arbitrar las medidas conducentes a regularizar la situación planteada, adoptando todos los medios a su alcance, que permitan a las petroleras regularizar el abastecimiento de las estaciones de servicio”, ya que “todos necesitamos combustible y en estos momentos no hay el suficiente para atender a la demanda”.