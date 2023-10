ATE corta parcialmente el puente carretero con dirección Cipolletti-Neuquén

Este jueves va a ser un día complicado para transitar por el Alto Valle, ya que los trabajadores de ATE de los 36 hospitales de la provincia de Río Negro anunciaron un paro de 24 horas. La medida de lucha se llevará a cabo por la “grave crisis que atraviesa el sistema sanitario”.

Por ese motivo, se concentrarán este jueves 5 de octubre desde las 8 de la mañana en el puente carretero que une Cipolletti y Neuquén. A partir de las 9, cortaron parcialmente el tránsito con dirección Cipolletti-Neuquén: están entregando panfletos a los vehículos que pasan por ese sector. El tercer puente está liberado.

Además, montarán un acampe frente a la sede del ministerio de Salud en la ciudad de Viedma. Según anticiparon la medida de esta semana es sólo la primera de un plan de acciones que se irán incrementando con el correr de las semanas y que cuenta con una amplia legitimidad dentro de los hospitales

A través de un comunicado, informaron que “la decisión fue adoptada por el plenario de delegados de hospitales que realizó ATE la semana pasada, que ratificó una serie de demandas entre las que se destacan el aumento en el punto de Guardia para el personal encuadrado en la ley 1904 y la jerarquización de los hospitalarios”.

Con esta jornada de lucha, el gremio además reclama una inyección presupuestaria urgente para incorporar personal en servicios en riesgo por falta de recursos humanos, actualizar aparatología rota y realizar mantenimiento de infraestructura edilicia, entre otras demandas.

También buscan que se visibilice su posición respecto a una posible privatización parcial o total en el sistema de Salud: “los negocios de laboratorios, empresas de salud y corporaciones médicas con el Estado no hacen más que perjudicar a todos los rionegrinos”, mencionaron.

"No hay presupuesto para los hospitales, no hay medicación. No hay desde lo más básico hasta lo más importante", dijo una de las manifestantes al móvil de AM550. La concentración se está llevando a cabo cerca del fortín donde transitan quienes circulan con dirección Cipolletti-Neuquén.