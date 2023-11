EN VIVO: Hoy se define el Presupuesto 2024 de Rolando Figueroa

La Legislatura de la provincia de Neuquén en la sesión de este miércoles, concluye el tratamiento del Presupuesto 2024 para finalmente convertirlo en ley. El mismo, será de 2.062.608 billones de pesos, con gastos totales por $1.956.050 billones, contemplando un superávit de $106.558 millones.

El mismo, fue presentado a través de mesa de entradas por el gobernador Omar Gutiérrez, el 15 de octubre pasado y dialogado en las mesas de transición que mantuvieron junto al gobernador electo Rolando Figueroa quien solicitó que el mismo "tenga algunos artículos flexibles", para poder "readecuar sin paralizar al Estado".

La diputada del MPN Liliana Murisi, explicó cómo se planean distribuir los recursos con los que contará la provincia el año próximo, teniendo en cuenta que se elaboró con las pautas fiscales contemplando la inflación que las provincias están obligadas a seguir.

En cuanto a los gastos totales previstos, Murisi remarcó que son $1,9 billones, “con lo cual estamos hablando de que sería un presupuesto superavitario con más 106 mil millones de resultado final de superávit”. En este sentido, detalló que los porcentajes de distribución se componen de la siguiente manera: regalías ocupan un 40%, los recursos provinciales que van de la mano del sector hidrocarburífeco ocupan un 31%; mientras que un 21% de los recursos provienen del régimen de coparticipación federal.

Por la izquierda, la diputada Blanca López, adelanto su voto negativo y manifestó que “no apoyamos este presupuesto, más allá de que haya incorporaciones, porque pone foco en las petroleras y hay varias falencias con respecto a la educación, salud, trabajo y el uso del crédito que es financiado directamente por la deuda”. En este sentido, agregó que “hay una transferencia al sector privado y con respecto a la perspectiva de género tampoco está bien definido, porque hay un ajuste claro en los proyectos presentados que plantean problemas de fondo”.

Al tomar la palabra, César Gass (JxC) dijo que a pesar de que iba a acompañar el presupuesto en general con su voto positivo, pero que el artículo 46, perteneciente al fondo anticíclico no estaba de acuerdo a su redacción y por ese motivo se iba a pronunciar en contra.

Uno por uno los puntos del Presupuesto 2024

Entre los cuatro ejes principales donde se destinará el presupuesto se encuentran: educación que se la consignará un 32% ($524.427 millones); obras de infraestructura $254.814 millones; salud $279.756 millones; y seguridad $143.171 millones.

Además, $1.021.000 billones, estarán destinados a los salarios de la provincia, en un cálculo que no incluye los aumentos en los haberes actualizados por inflación para el 2024. Los mismos, se efectuaron con un dólar a $607, una inflación del 69,5% y un crecimiento del PBI del 2,7%.