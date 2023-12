En vivo: Rolando Figueroa toma la jura de sus ministros

La asunción de Rolando Figueroa como gobernador de la provincia de Neuquén comienza desde las 9 en la Legislatura con la sesión especial. Allí, Marcos Koopmann le tomará juramento al flamante mandatario provincial, a la vice electa Gloria Ruíz y a los 35 nuevos diputados de los bloques políticos. La nueva ley de ministerios que elevó el gobernador electo prevé 11 ministerios, 10 secretarías y 30 subsecretarías. Podés ver la transmisión en vivo acá.

13:15 Luis Marcelo Lascano juró como secretario de Empresas Públicas

13:11 – Jura Tania Coletti como secretaria de Obras Públicas

13:10 – Santiago Nogueira jura como secretario de Ambiente

13:09 – Natalia Fenizi jura como secretaria de Género

13:07 – Jura Miriam como secretaria de Cultura, Inclusión y Gestión Comunitaria

13:05 – Jura como secretario de Deportes y Juventud, Rubén García

13:03 – Jura como secretario de Prensa y Comunicación, Claude Staicos

13:01 – Jura Juan Peláez como secretario de Producción e Industria

13:00 – Jura Leticia Esteves como secretaria de Planificación y Vinculación Institucional

12:58 – Figueroa comienza con la jura de las Secretarías, con Luciana Ortiz Luna en Emergencia y Gestión de Riesgos

12:55 – Jura el nuevo ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet

12:53 – Jura el nuevo ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry

12:52 – Jura Gustavo Medele, nuevo ministro de Energía y Recursos Naturales

12:51 – Jura como ministro de Seguridad, Matías Nicolini

12:50 – Jura como ministro de Salud, Martín Regueiro

12:49 – Jura la nueva ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza

12:47 – Jura el nuevo ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli

12:45 – Jura el nuevo ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig

12:43 – Jura la nueva ministra de Educación, Soledad Martínez

12:41 – Jura el nuevo ministro de Gobierno, Jorge Tobares

12:38 – Rolando Figueroa y Gloria Ruíz, en Casa de Gobierno para la jura de ministros: el primero es Juan Luis Ousset, jefe de Gabinete

11:30 – Rolando Figueroa posó junto al intendente reelecto de Neuquén, Mariano Gaido

11:20 – Julieta Corroza, próxima ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres:

"Con Pepé (Ousset) empezamos a llorar con los himnos nacionales y provinciales, porque es un recorrido de 20 años trabajando por esto. Llegar y escuchar un discurso como el que dio Rolo fue contundente y muy real. Me encantó que tenga la decisión de asumir la responsabilidad todos los puntos que mencionó. El foco tiene que estar puesto en lo que necesita la gente. Hemos vivido tantas cosas Rolo, Pepé y yo, tengo una gran emoción".

10:44 – Habla el gobernador electo, Rolando Figueroa:

"Para muchos hoy es el día más importante de su día, y para mí también. Agradezco a mi familia, a todos los que acompañaron en forma incondicional, creyendo siempre en que esto podía ser posible. Muchos creyeron que esto era una utopía, pero llegamos y hoy tenemos está oportunidad. A mis amigos de la primaria que me están acompañando en el recinto, a mis hermanos del liceo y a personas que no están físicamente pero están en mi corazón, como mi papá y mamá. Quisiera que me escucharon decir que valió la pena ese día que nos vinimos a Neuquén en busca de oportunidades, haber estudiado en el liceo para tener las herramientas necesarias. Valió la pena volver a mi tierra, al norte neuquino, para construir un proyecto político desde las bases".

"Les aseguro que amo la provincia que mi compromiso es con cada uno de ustedes. No hay divisiones entre los neuquinos, los convocó a sumarse para transformar este Neuquén, para hacer todo por la provincia".

"El Estado va a ser ordenado, presente y descentralizado, vamos a acercar el Gobierno a la gente. Primero, trabajo para los neuquinos, vamos a darle capacitación a quienes reciben planes. En educación creamos un plan de becas con oportunidades para todos, independientemente de dónde vivan. Valoramos el trabajo docente, con educación pública de calidad para cada estudiante: vamos a cumplir los 180 días de clases, es una acuerdo base para la educación".

"Queremos recuperar el sistema de salud que se encuentra en estado crítico, para que esté cerca de sus casas. Los medicamentos deben estar disponibles, apuntamos a una salud accesible. Tenemos que saldar esta deuda."

"La seguridad es fundamental, por eso cree un Ministerio. Potenciar el área va a ser fuerte y comprometido. Asumimos con fuerza este desafío, cuidando el recurso humano y dotándolo de tecnología".

"El ministerio de mujeres se focalizará en quienes ven vulnerables sus derechos, trabajando con todos los intendentes. Los femicidios son un tema de suma preocupación, nos están matando a nuestras mujeres, amigas, hermanas, vecinas: esto debe parar ya, no son crímenes, son ataques a la humanidad misma. Vamos a fortalecer las leyes y ampliaremos los recursos necesarios, la violencia es un flagelo".

"Quiero gobernar cerca de todos, de las mayorías silenciosas, se acabó a los que gritan más fuerte y cortan las calles. Durante la campaña dije que iba a pensar en los que hicieron el esfuerzo para estar acá, en los crianceros, en las familias y maestros rurales, en el médico que está de guardia, en el que está en el pozo petrolero para poder exportar al mundo y al país y en todos los vecinos que estarán muy bien representados".

"El cambio tiene que empezar por la política", fue una de las tantas frases resonantes de su discurso: "Vamos a eliminar el régimen de jubilación de privilegio, vamos a disminuir un 50% los cargos políticos, las designaciones injustificadas, y pondremos frenos a los abusos vamos a hacerles sumarios a los que tengan dobles cargos políticos.

Vamos a auditar los pases a planta permanente, vamos a ayudar a todos los que lo necesitan, pero sin intermediarios. Queremos presos a los de las estafas de los planes sociales. De 16 mil subsidios la tercera parte lo manejan punteros políticos: esto no va más. Hay más de 700 empleados públicos que cobraron planes sociales: les pediremos que devuelvan el dinero".

Rolando Figueroa agradeció a las autoridades presentes y recordó que "Felipe Sapag al asumir por primera vez decía que recibía una provincia pobre, pero con recursos; con retrasos en la educación, en la salud": "Hoy, muchos años después, con otro nivel de desarrollo, puedo decir que somos una provincia con una gran potencialidad, pero que tenemos un 40% de pobreza con un déficit social, y de infraestructura".

Figueroa remarcó que "tenemos el pensamiento de un Estado rico, pero no lo somos, tenemos potencialidad".

10:41 – Jura el nuevo gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa

10:35 – Gloria Ruíz toma la palabra

"Señores diputados electos: deseo agradecer a ustedes la designación de mi persona para ocupar el cargo de presidente provisorio de esta Asamblea".

10:33 – Jura la nueva vicegobernadora de la provincia, Gloria Ruíz:

"Por la educación, por la salud, por la seguridad, por nuestros jóvenes y por cada una de las mujeres neuquinas, sí, juro"

10:28 – Ingresan Rolando Figueroa y Gloria Ruíz a la Legislatura

10:17 – Daniela Rucci fue designada como vicepresidenta segunda de la Honorable Cámara

10:14 – Zulma Reina fue electa como vicepresidenta primera de la Honorable Cámara

9:47 – La lista completa de los flamantes diputados de la provincia



Movimiento Popular Neuquino (10)

Daniela Adriana Rucci

Claudio Domínguez

Ludmila Gaitán

Gerardo Gutiérrez

Paola Eva Cabezas

Ramón Fernández

Patricia Fernández

Juan Abel Sepúlveda

Cielubi Obreque

Gabriel Álamo

Desarrollo Ciudadano – Comunidad (7)

Mónica Guanque

Juan Federico Méndez

Zulma Reina

Matías Martínez

Carolina Barahona

Héctor Novoa

Yamila Hermosilla

PRO – NCN (4)

Verónica María del Rosario Litscher

Marcelo Bermúdez

María de las Mercedes Tulián

Damián Roberto Canuto

Cumplir (4)

Guillermo Monzani

Brenda Natalia Buchiniz Zaniuk

Alberto Raúl Bruno

Frente de Todos (3)

Darío Martínez

María Lorena Parrilli

Osvaldo Darío Peralta

Arriba Neuquén (2)

Gisselle Stillger

Carlos Coggiola

FIT (2)

Andrés Blanco

Gabriela Suppicich

Juntos por el Cambio (1)

César Gass

Juntos (1)

Carina Riccomini

Avanzar (1)

Francisco Lépore



9:36 – Marcos Koopmann le toma juramento a los 35 nuevos diputados provinciales

9:32 – En el hall de la Legislatura sonaron las estrofas del Himno de la provincia a cargo de la sinfónica de Neuquén y de los reconocidos cantantes Marité y Traful Berbel

9:25 – Ingresó Rolando Figueroa al recinto y la sinfónica entona las estrofas del himno nacional argentino

El gobernador Rolando Figueroa ingresó al recinto acompañado de sus tres hijas y nieta.

9:20 – Marcos Koopmann inaugura la sesión y suenan los himnos:

9:07 – Así se ve la Legislatura, a minutos del comienzo de la sesión:

Luego del traspaso de mando, Figueroa pronunciará su discurso. Después de las 12:30, el gobernador electo tiene previsto junto a su nuevo gabinete hacer una caminata hasta Casa de Gobierno. Allí se llevará a cabo la segunda parte del acto de jura de los 11 ministros y subsecretarios de Figueroa.



Los ministerios son los siguientes:

• Jefatura de Gabinete: Juan Luis "Pepé" Ousset

• Gobierno: Jorge Tobares

• Educación: Soledad Martínez

• Economía, Producción e Industria: Guillermo Koenig

• Trabajo y Desarrollo Laboral: Lucas Castelli

• Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres: Julieta Corroza

• Salud: Martín Regueiro

• Seguridad: Matías Nicolini

• Energía y Recursos Naturales: Gustavo Medele

• Infraestructura: Rubén Etcheverry

• Turismo: Gustavo Fernández Capiet