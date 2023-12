Fui a la carnicería ¡Y bajó el precio del asado!

Iba yo mentalizado en reventar lo poco que me quedaba del aguinaldo previsional, bajo el fuerte sol de las 17 de este jueves 29 de diciembre, con el fin de año ahí nomás, a la vuelta de la esquina; y sacando cuentas, mentalmente (beneficios de la escuela del siglo pasado) de cuántos kilos del mítico asado de costilla serían necesarios y posibles, porque así son los decretos de los pobres, necesarios y posibles, urgentes siempre.

Ingresé, pues, a esa moderna boutique en la que se ha transformado cualquier carnicería de barrio, y pedí, suelto de cuerpo y con las cuentas ya hechas, tres (3) kilos de asado, de costillas, en lo posible, del medio del costillar, allí donde, afirman los que saben, está lo mejor de esta pieza cada vez más codiciada y extraña a la mesa de los argentinos.

“Si hay miseria, que no se note”, le dije, con una sonrisa, al joven carnicero que me atendió. “Ahí están sacando un costillar. Espere un poquito”, me respondió, sin hacerse eco de mi pretendida buena onda.

Miré al otro lado de la cortina, donde cuelgan las medias reses, y, efectivamente, allí había un entusiasta carnicero armado con una gigantesca cuchilla, despostando al pobre animal que alguna vez habrá caminado y pastado por los campos nacionales.

El costillar llegó, completo, a la sierra, y rápidamente el perito forense aserró una pieza, que el muchacho que me había atendido enrolló como si fuera un diario de los que se hacían antes, y puso sobre la balanza: 3,100 kilos. El pibe sacó las costillas de la báscula con una semi-sonrisa propia del que sabe de qué se está hablando, metió la carne en una bolsa de plástico, le acomodó rápidamente el ticket con el precio y preguntó: “¿Algo más?”

“¡Suficiente!” exclamé, tal vez en tono demasiado alto. Y dirigí mis pasos hacia la caja, ese reducto ante el cual todos nos humillamos un poco.

La cajera me saludó atentamente, y con una sonrisa de oreja a oreja exclamó: “¡Bajó el precio del asado…salía 9.600 y ahora está a 8.300!”

Un tipo que estaba al lado mío soltó un “¡Vamos Milei, carajo!”, y la cajera largó la carcajada.

Yo entregué la tarjeta de débito, mudo. Sentía el corazón palpitar fuerte dentro (todavía) del pecho.

Salí de la carnicería con tres kilos 100 gramos de carne más barata que el día anterior, y el espíritu un tanto confundido, pues, al fin, uno no sabe si ponerse contento cuando el médico te dice que el infarto, por suerte, no ha sido tan grave.

En las veredas de Cipolletti, el sol seguía pegando fuerte. Caminé con la preciosa carne adosada a la pierna, a mi pierna, pensando que el aguinaldo debería, ahora sí, alcanzarme para comprar la leña.