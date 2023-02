Precios imparables: ya se registraron aumentos del 35% en el valor de la carne

Desde que comenzó el 2023, los precios de la carne comenzaron a actualizarse rápidamente por los valores que estaban rezagados del 2022. Durante enero, en todos los puntos del país se registraron aumentos del 35 al 40 por ciento y la Patagonia no quedó exenta de estos ajustes. El precio del novillo, que estaba en $320 paso a $460 y que, lógicamente, estos precios fueron y están siendo trasladados a las carnicerías y por ende, a los consumidores.

"El año pasado hubo una inflación anual del 94,8 por ciento contra un 42% de aumento en el valor de la carne. Cada 100 pesos del valor de la carne, 43 pesos corresponden a impuestos. El aumento tiene que ver con el incremento en el precio del maíz, de la logística, del precio de la luz y de la sequía", comentó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CICC), José Luis Bunter, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Como si fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania también tiene que ver con el aumento de los precios. "Muchos carniceros deben absorber los aumentos, pero el tema es que no hay ventas porque la gente ya no tiene plata. Antes se estaba consumiendo per cápita 56 kilos y ahora bajó ese número 10 kilos aproximadamente y se ubica en los 40", afirmó Bunter.

Desde el sector, no se descarta que durante febrero se aplique otro aumento y los precios volverán a ser remarcados, una vez más. "Lo más recomendable, para el consumidor es caminar y recorrer hasta encontrar precios", expresó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.