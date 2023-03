Neuquén: el insólito cartel que le puso al auto para que no le hagan la multa

La inseguridad no da tregua en la ciudad de Neuquén, y además del dolor de cabeza, angustia y enojo que genera ser víctima de algún tipo de delito, ahora, también el damnificado debe ingeniárselas para no seguir perdiendo. ¿Cómo es esto?: en la mañana de este jueves, el conductor de un Ford Ka, que sufrió el robo de la batería del rodado en la madrugada de hoy, tuvo que percatarse y dejar un cartelito para los inspectores de tránsito.

"Me robaron la batería, no me pongan multa", reza una nota en letras negras en una hoja de papel sujetada con uno de los limpia parabrisas de un Ford Ka color blanco. El vehículo se encuentra estacionado, parado, en pleno centro de la ciudad, en calle Entre ríos al 400.

Esta es la nueva realidad neuquina ante la inseguridad y delincuencia. Además de tener que comprar una nueva batería, -es decir, un gasto de unos 25 mil pesos-, no hay que olvidarse de los sectores con estacionamiento medido, y que si llega a pasar un inspector de tránsito, ese monto no previsto que hay que desembolsar, podría ser mayor.