La ex de Matías dejó de mandar a sus hijas a la escuela y no saben donde están

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, la madre de las dos hijas de Matías Hunchuman dejó de enviar a las menores a la escuela y ahora denuncian que no se sabe cuál es su paradero por lo que las niñas están "desaparecidas".

Este jueves, la jueza subrogante Marisa Calvo del Juzgado de Familia 21 de Villa Regina había ordenado a la madre que no cambie el lugar de residencia de las niñas. Por ello trascendió que las menores permanecerán en Argentina hasta que se resuelva legalmente el conflicto caracterizado por obstrucción de vínculo.

El caso tomó relevancia este martes, luego de que el padre denunciará públicamente en Mejor Informado que no podía ver a sus hijas desde noviembre de 2020 por obstrucción del vínculo por parte de su ex pareja. El pasado miércoles al mediodía, Matías y su familia habían intervenido el aeropuerto de Neuquén tras enterarse de que la madre tenía pasaje desde la capital provincial a Buenos Aires, con vistas de llevarse a las niñas a Alemania, a pesar de no contar con la autorización de su padre.

Desde la familia de Matías reclaman "una infancia compartida y no hijos rehenes" y aseguran que la madre de las menores no cumplió el régimen de visitas acordado tras la separación con Hunchuman en 2017. Además, denuncian que su ex-pareja cambia constantemente los domicilios de sus hijas con el fin de que Matías no logre localizarlas y visitarlas.