El accidente de Tortoriello y otras cuestiones

La que está a punto de terminar fue una semana complicada para la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que a poco de las elecciones del 16 de abril tuvo que soportar diversas protestas; entre ellas, la de los docentes, la de trabajadores de la Salud y la de los retirados de la Policía. Fue una semana en la que naturalmente siguieron las repercusiones por el accidente que protagonizó el ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, quien atropelló y mató a un peatón. En Neuquén hubo un nuevo intento de estafa a clientes del BPN; al tiempo que a nivel nacional el presidente Alberto Fernández viajó a EEUU, donde se reunió con el mandatario de ese país, Joe Biden, en la Casa Blanca. Le pidió respaldo a las gestiones argentinas ante el FMI, en medio de la disparada del dólar y la difusión de índices de pobreza que en verdad angustian, asustan y preocupan.

El policía que “perdió” su pistola

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén le aplicó una multa de 35.630 pesos a un suboficial de la Policía que “perdió” su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder, con un cargador y 15 cartuchos. El cabo Martín Enrique C. adujo que se la robaron, pero no brindó explicaciones convincentes como para zafar del castigo, cosa que sí han logrado otros uniformados ante casos de esta índole.

El órgano que controla las finanzas y bienes públicos y que también suele multar tanto a intendentes como a funcionarios que no logran justificar gastos, resolvió el caso el 22 de noviembre de 2022, pero el castigo recién se hizo efectivo hace unos pocos días, en virtud de su notificación oficial.

Caros, pero primeros en ventas

Un informe que acaba de difundir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) da cuenta de que los supermercados neuquinos encabezan el ranking nacional de ventas por habitante, en lo que va de 2023. El análisis de las facturaciones de los grandes establecimientos de ventas arrojó que los neuquinos triplican, prácticamente, los gastos que se realizan en otras latitudes del país. El INDEC estableció que los supermercados tuvieron ventas con un ticket promedio de 6 mil pesos, cuando el promedio nacional se ubicó en los 4.300 pesos.

Consultado por la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el presidente de la entidad que nuclea a los comerciantes neuquinos (Acipan), Daniel González, dijo que “estos resultados significan que hay un mayor poder adquisitivo”y consideró que, “sin dudas, estos valores son impulsados por los salarios petroleros y todo se relaciona con Vaca Muerta”.

Más intentos de estafas

Los clientes del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) deben estar muy atentos, ya que en la semana se registró un nuevo intento de estafa virtual. Esta vez, los delincuentes intentaron el fraude a través de correos electrónicos en los que les decían a los clientes que les iban a deshabilitar la cuenta por inactividad. Desde el banco dijeron que jamás hay que ingresar los datos que piden en esos correos, cuyos remitentes no corresponden a la entidad crediticia. De hecho, el BPN ya había avisado que aquellos que reciben un email o mensaje solicitando que entren a un link para activar una cuenta o revalidar información, no deben hacerlo porque seguramente se trata de una estafa.

Disputa de tierras en Bariloche

El presidente de la Sala Primera de la Cámara Federal, Mariano Llorens, denunció al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, al que acusó de haber incumplido una orden judicial que frenaba la transferencia de tierras del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Llorens busca evitar que se lleve a cabo cualquier alteración de los asientos del Registro de la Propiedad vinculado con las tierras en disputa. En función de eso, le lanzó una advertencia al juez y le dijo que si incurre “en desobediencia” lo denunciará ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, para que analice su conducta. Mientras tanto, la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue afirma que está en ese lugar desde hace más de 100 años y obviamente reclama esas tierras.

El accidente de Tortoriello

La semana se vio sacudida por el terrible accidente que protagonizó el diputado nacional y candidato a gobernador por Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello, quien atropelló y mató a un peatón en la Ruta 22, cuando regresaba de Villa Regina a Cipolletti, ciudad de la que fue intendente. Las pericias buscan establecer si el presidente del PRO rionegrino manejaba su lujosa Audi Q5 a exceso de velocidad, en ese tramo donde la máxima permitida es de 110 kilómetros por hora.

Tortoriello chocó poco antes de las 22 del domingo a unos metros del acceso a Mainqué, a la altura del kilómetro 1.155. Con el sector derecho de su costosa camioneta (valuada en 70 mil dólares) impactó a un joven de 28 años, identificado como Luis Héctor Escobar, quien habría intentado cruzar la autovía por una zona en la que no hay pasos peatonales.

A patadas ¿Dónde?

La interna que atraviesa el Frente de Todos (FdT) a nivel nacional se pone cada vez más áspera. Tal es así que, el martes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticó fuertemente al presidente Alberto Fernández a quien no dudó en tildar de “ingrato” y de “traidor”, máxima descalificación del diccionario peronista. “Si Néstor (Kirchner) se levanta de la tumba, me parece que lo saca a patadas en el orto”, dijo el funcionario. También dijo que Fernández “se caracterizó por ser un comunicador en off y en off hablan los traidores”.

Crece la pobreza

Lamentablemente una de las pocas cosas que crecen en la Argentina es la pobreza. Tal es así que el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó las cifras de pobreza e indigencia correspondientes al segundo semestre de 2022. El dato es alarmante ya que indicó que en el país hay un 39,2% de pobreza. De esta forma, más de 18 millones de argentinos y el 54,2% de los menores de 15 años son pobres.

Los datos se conocieron al día siguiente de que, en EEUU, el presidente Alberto Fernández le pidiera a su par Joe Biden, apoyo con las negociaciones contra el FMI, lo cual parecer ser la principal preocupación del mandatario argentino.

Se escapó (de nuevo) el dólar

Ya en la segunda jornada de la semana, el dólar blue se vendió a 397 pesos en las calles de la ciudad de Buenos Aires, 7 pesos más que el lunes. Se trató de la cotización nominal más alta desde que el ministerio de Economía anunció la pesificación de la deuda en dólares de los organismos públicos.

Ese mismo día, el dólar oficial subió 58 centavos y cerró a 215,03 pesos para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero.