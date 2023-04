Explosión en NAO: familiares apuntaron contra la investigación

Este viernes se llevo a cabo la formulación de cargos presentados por la fiscalía, en la que se imputó a siete personas por la causa en la que fallecieron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, producto de la explosión de un tanque de mezcla de la refinería NAO ocurrida en la madrugada del 22 de septiembre de 2022 en Plaza Huincul.

Por el hecho, quedaron imputados el gerente de la empresa y el jefe de producción, acusados por el delito de estrago culposo agravado por el resultado muerte y por otro lado el jefe de planta, el de mantenimiento, dos responsables de seguridad e higiene y un auditor externo por el delito de estrago doloso agravado por el resultado muerte.

El hijo del operario Víctor Hererra, Gabriel Herrera, en declaraciones radiales explicó que “en estos momentos se está llevando a cabo un cuarto intermedio y los abogados defensores de NAO están haciendo más de lo mismo, quieren dar de baja la pericia del perito porque dice que hay un tecnicismo que nosotros como familia no entendemos”. En este sentido, agregó que “si ustedes recuerdan fueron los mismos abogados, los que dieron de baja una causa de robo de hidrocarburos hace un par de años, también por un tecnicismo y con esta causa quieren hacer exactamente lo mismo”.

Víctor Herrera, una de las víctimas.

Además, fue muy duro al referirse como trabajan en la actualidad las empresas petroleras de la región. “En el núcleo de Vaca Muerta las empresas trabajan en total negligencia y no hay un control de parte de los municipios ni del gremio y esto hay que decirlo en voz alta y no naturalizar que nuestros padres, hermanos e hijos puedan morir en el petróleo”. Con respecto a la sentencia de los imputados, remarcó que “los jueces tiene que dar un ejemplo con esta causa para que los empleadores de Buenos Aires no vengan acá, maten gente y salgan ilesos; porque como si nada continúan produciendo cada día más a costo de la muerte de los empleados. Yo me preguntó cuántas veces explota una refinería en el país, por eso esto es un caso inédito”.

Desde que se produjo la explosión e incendio en la refinería los familiares de las tres victimas fatales se mantienen movilizados para reclamar justicia.