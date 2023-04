Les mataron 50 chivas y después los agredió la policía

"Te puedo decir algo, madre: el campesino está muy desamparado", lamentó Juan Villar, hijo de criancero al que le mataron casi 50 chivas el pasado lunes a 7 kilómetros de Las Lajas , este miércoles en diálogo con Canal 24/7 Noticias. Juan le pidió a dos policías que lo ayuden con el tránsito tras el hecho, pero lo tomaron "como una falta de respeto" e intentaron detenerlo.

El calvario que pasó una familia de crianceros escaló, durante esta mañana, a niveles impensados. Todo comenzó cuando Ernesto Villar se encontraba haciendo noche junto a sus chivas en épocas de transhumancia. En un desafortunado momento, el hombre se quedó dormido y se les escaparon los animales del rodeo hasta la cinta asfáltica.

"Se ve que venía un camión por las frenadas que había e impactó contra los animales, matándole más de 40 animales", detalló su hijo en 24/7 Canal de noticias. Cuando su padre salió a buscarlo, un móvil policial se le acercó y le notificó que sus animales estaban muertos al costado de la ruta.

Ernesto estaba con su yerno y su otro hijo. Estos, se comunicaron con Juan: "che, paisano: al papá le atropellaron una punta de chivas y mataron tu caballo". Enseguida, Juan agarró su auto y se acercó al lugar: "mi papá estaba solo, totalmente desamparado". Junto a los demás, Juan se puso a arrear al resto de los animales para evitar más pérdidas. En ese lapso, aparecieron dos vehículos (un auto chileno y otro argentino) y un patrullero detrás.

"El vehículo chileno va sacando fotos ahí, grabando. Y el argentino pasa por la orilla de la ruta con una rueda sobre la cinta asfáltica y una sobre la banquina, acelerando. Dejó el desparramo de piedras todo ahí donde nosotros veníamos arreando" , comentó. Cuando pasan los policías, los señala y dice enfáticamente: "por esos inconscientes así ocurren los accidentes que pasan. A esa gente es la que hay que agarrar y pegarle una apretada".

A los efectivos no les gustó nada el gesto, lo que desencadenó la violencia injustificada: "¿Qué me dijiste? No me faltes el respeto. Te voy a llevar detenido". Villar cuenta que forcejearon un poco, pero que como no llegaron refuerzos, cada uno continuó su camino.

Cuando frenó para descansar, lo llamó su madre para que vuelva a su casa. Según le comentó su hermana, habían 11 policías buscándolo. "¡Acá hay uno de los pendejos!" , dijo uno, señalando a su hermano. Este salió para afuera y allí lo esposaron: "viene el policía este (Nicolás Marín) con el que yo tuve el problema. Lo agarra de los pelos, le levanta la cara y le pegó una piña en la boca".

Se lo llevaron detenido sin saber porqué. Su padre fue a la comisaria y pudieron sacarlo de ahí esa misma jornada. Pero el sabor amargo les quedó impregnado: "el que hace la transhumancia, el que arrea a sus animales de la invernada a la veranada, está demasiado desamparado".

Más allá de lo que le pasó, no apuntó contra todo el aparato policial: "yo no puedo decir que la 'policía es mala' porque no son todos iguales. Pero les falta una capacitación para saber el trabajo que hay que hacer. El policía no está para que vaya a arrearte la tropa, el policía está para que le informe al tránsito que va un arreo".