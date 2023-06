Gremios aseguran que ISSN tiene un "desequilibrio financiero"

Dirigentes y consejeros gremiales de los sindicatos estatales de Neuquén defendieron el sistema de jubilaciones de la provincia y reclamaron que el Estado aporte los recursos que se necesitan para corregir el déficit del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Luego de la exposición que hizo la semana pasada el administrador del organismo, Néstor Martin, la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas de la Legislatura recibió este martes a los representantes gremiales de los trabajadores de ISSN, en el marco del proyecto que busca enfrentar el déficit de la caja de jubilaciones con recursos del Fondo Anticíclico, creado por ley 3269. En este marco, desde las entidades sindicales se pronunciaron a favor de la iniciativa en debate, presentada por el gobierno provincial, pero pidieron desvincularla de la afectación al pago de deuda.

El concejero gremial, Ángel Salazar, explicó que la armonización constituyó una alternativa para afrontar “las dificultades” de otras cajas previsionales, con variable de ajuste en los trabajadores, mientras que el proyecto en debate implica “incorporar fuente de financiamiento que resguarda el derecho de los trabajadores”.

En este sentido, Salazar aseguró que "cubrir tal desequilibrio no constituye un perjuicio para el presupuesto provincial”, porque se trataría de la afectación del 1% de los recursos estimados, cálculo con el que coincidió Marcelo Bages, consejero gremial por el Poder Legislativo, al reafirmar que los fondos asistenciales que otorgó el gobierno provincial nunca superaron el 2% de la afectación presupuestaria.

Los gremios en la reunión de la comisión de Presupuesto

Por su parte, la consejera gremial por los jubilados y las jubiladas, Susana Dellariva expresó que el organismo no presenta un déficit sino un “desequilibrio financiero” y mencionó entre los principales motivos la baja relación de activos-pasivos (que originalmente era de un pasivo por cada 15 activos y que en la actualidad es de casi tres pasivos por cada agente activo), pero también la disminución de las contribuciones patronales, la incorporación de los apartes sustitutivos por parte del empleador y las jubilaciones anticipadas, aspectos implementados a partir de la década del ’90.

“Estos desequilibrios se fueron dando en función de la espalda de los trabajadores”, señaló Dellariva, ocasión en la que reivindicó la resistencia que impidió que en la provincia se armonice el sistema previsional con el nacional, tal como ocurrió en otras jurisdicciones años atrás, con la transferencia de fondos de la ANSES a cambio de la modificación de condiciones, tales como aumentar la edad jubilatoria y modificar el cálculo de haberes, reduciendo el 82% móvil de la provincia.

A su turno, el consejero gremial recientemente electo Marcelo Bages aseguró que “la asistencia del Estado a la caja no implica una situación catastrófica para las finanzas de la provincia”. Afirmó que “la caja no está quebrada” y que, en relación a los ingresos a las arcas del tesoro, no se trata de una asistencia de montos significativos.

“No son recursos que el Estado no pueda sostener” resumió, al tiempo que se refirió al impacto que genera el empleo público en la economía local neuquina.

Por su parte, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, indicó que “lo que está en juego es esa asistencia para darle perspectiva, presente y futuro” a las jubilaciones estatales neuquinas y recordó que los desequilibrios del ISSN fueron planteados con anterioridad pero que en esta oportunidad se debate “un proyecto concreto” que toma recursos “que están guardados debajo del colchón mientras la provincia tiene necesidades muy profundas”.

A la vez, calificó de “buena” la iniciativa, pero pidió que se desafecte de la posibilidad de afrontar también el pago de los servicios de la deuda pública provincial porque, de aprobarse, debe convertirse en una ley que da “perspectiva a las jubilaciones ya que es una seguridad social que abarca a 250 mil neuquinos y neuquinas”. “Debería estar exclusivamente destinado a garantizar el funcionamiento de la caja” previsional y no al pago de los servicios y vencimientos de deuda, sintetizó el dirigente gremial.

Participaron de la reunión los secretarios generales de los sindicatos de ATEN, ANEL, SEJUN, UPCN, Sitramune - FASEMP y Siprosapune, así como también consejeros gremiales del ISSN.