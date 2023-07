Carlos Coggiola: "es juicio por las estafas es aleccionador"

El diputado electo aseguró que la detención de los ex funcionarios Ricardo Soiza, Pablo Sanz y Marco Osuna por entorpecimiento en la investigación, va a tener un impacto positivo en el ejercicio de la política neuquina porque se trata de un caso aleccionador que demuestra a la sociedad que "la justicia llega de todas maneras, por mas que formes parte del gobierno".

Coggiola fue entrevistado por el equipo de Radio Mitre Patagonia en el marco del acto de proclamación de autoridades de la Junta Electoral Provincial, y aprovechó para referirse al caso por estafas con planes sociales que sacude las estructuras de poder del MPN. Se mostro optimista porque, según sus dichos, le otorga cierta credibilidad al sistema judicial y la clase política en general.

"El caso Soiza va a tener un impacto positivo porque disuadirá a quienes se crean impunes por ocupar un cargo gubernamental. La sociedad recibe un soplo de aire fresco en función de que sea condenada una persona de un delito en el ejercicio de la administración pública", declaró el diputado electo que, este viernes, recibió su diploma de la Junta Electoral Provincial.

Revisando entre los casos más recientes de fraude a la administración pública, Coggiola comparó el caso Soiza con la 'causa macetas' que sacudió la fiabilidad del intendente Mariano Gaido en 2021.

"Como sociedad ya tuvimos un respiro de justicia cuando fue condenado un funcionario municipal por el caso de las macetas. Fue un indicio de que no es todo cheque en blanco cuando uno ejerce la función pública. Indudablemente esta situación con Soiza ayuda a paliar este gran descreimiento que hay en las instituciones".

Otro punto clave en las declaraciones del legislador, giran en torno al impacto que pudo haber tenido la derrota sufrida por la Lista Azul del MPN en las elecciones provinciales y su posible injerencia en la causa.

"...Ojalá no haya tenido nada que ver en su derrotero y eventual desenlace las cuestiones político-institucionales. Ojalá el 16 de abril no haya influído en absoluto para activar la causa y que la sentencia no sea distinta por la incidencia política de un triunfo electoral o de otro. Si la justicia está actuando despojada de los intereses políticos va a ser sin duda una sentencia aleccionadora".

Sin embargo, Coggiola se mantiene cauteloso al afirmar que "si los allanamientos y las prisiones tienen que ver con un cambio en el panorama del poder ejecutivo de la provincia, me parece que no es saludable. Si se trata de algo puramente circunstancial de la investigación, podríamos pensar que hay una justicia que, en este caso, no tiene dependencia".

El diputado provincial del bloque del partido demócrata cristiano renovará su banca en representación del frente Nequinizate, que llevó a Rolando Figueroa a la gobernación de Neuquén.