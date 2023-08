Cerraron el laboratorio del Castro Rendón por falta de guantes

El laboratorio del Hospital Castro Rendón se encuentra cerrado debido a la falta de suministros esenciales, especialmente guantes. Enfermeras del sector dieron a conocer la situación, destacando que la carencia de insumos se ha vuelto un problema recurrente en los últimos meses. La falta de guantes en particular ha llevado a esta drástica medida, dejando en evidencia el problema con la ausencia de recursos en el hospital más concurrido de la provincia.

"La realidad es cada vez, tenemos menos recursos para trabajar. Ahora, no tenemos guantes de látex para trabajar en el laboratorio y es un problema que viene hace ya un tiempo largo. La única solución que nos informaron fue que nos pueden traer guantes, pero no son del tamaño adecuado, porque son XL o XXL", contó Norma Sepúlveda, integrante del laboratorio del Castro Rendón, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Además, desde el sector afirmaron que desde las autoridades también les ofrecieron usar guantes de nitrilo, pero que no son adecuados para el tipo de trabajo que se realiza en un laboratorio. "No podemos usar esos guantes porque son muy gruesos. Para el proceso de extracción de sangre no se puede usar este tipo de material", explicó Norma.

Sin embargo, no es el único problema con la falta de insumos en el Castro Rendón. "También faltan bastante reactivos y tubos para el laboratorio. Nos dan un stock para un día o dos, pero después se terminan y tenemos que ver de donde sacamos para solucionarlo en el momento", agregó Sepúlveda.

Según relató la enfermera del establecimiento, las autoridades del hospital indicaron que la Subsecretaría de Salud se encarga de la compra de dichos insumos, mientras que la subsecretaria respondió que el hospital es responsable de gestionar este proceso.