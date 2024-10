El lunes abren las inscripciones para nivel secundario en Neuquén: cuándo será el turno de jardines y primarias

El próximo lunes 14 de octubre inician los períodos de preinscripción para estudiantes ingresantes de Neuquén, a los diferentes niveles del sistema educativo público provincial. Tal como informaron desde el ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE), primero será el turno del nivel secundario y, próximamente, de jardines y primarias.

De acuerdo al cronograma definido por el Calendario Escolar Situado (CES)- del 14 al 31 de octubre del 2024, se realizará la matriculación para aspirantes a primer año 2025, en todos los establecimientos educativos de nivel Secundaria (CPEM, EATM, IFD y modalidades Técnica y Agropecuaria).

Según las prioridades definidas para este nivel, del 14 al 16 de octubre inclusive, podrán inscribirse quienes estén comprendidos en las prioridades 1, 2 y 3 que corresponden a estudiantes del radio escolar con discapacidad debidamente certificada, o afectados por cambio de residencia derivado de situación de violencia familiar, o con hermanos que concurren al establecimiento, e hijos del personal de la institución.

Del 19 al 22 de octubre inclusive, podrán matricularse estudiantes de prioridad 4, egresadas/os del nivel primario que vivan en el radio escolar, con el último cambio de domicilio hasta 6 meses previos a la fecha de inscripción establecida.

Por último, del 26 al 29 de octubre inclusive, se inscribirán estudiantes con prioridades 5 y 6; egresados/as de escuelas derivantes y que no vivan en radio escolar; o egresados/as de escuelas no derivantes, que no vivan en radio escolar.

Cuándo abren las inscripciones para jardín y nivel primario en Neuquén

La preinscripción para estudiantes ingresantes a educación Inicial en el período escolar 2025 a sala de 4, es del 4 al 8 de noviembre del 2024, (en todas las prioridades), tanto en jardines de infantes como para el mismo nivel que funcione en escuelas primarias.

Del 11 al 15 de noviembre será el turno para estudiantes ingresantes al primer año del primer ciclo de educación primaria, (en todas las prioridades)