Rolando Figueroa en la Expo AOG Patagonia 2024: "En Neuquén, la energía es política de Estado"

El Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó en la inauguración de la Expo AOG Patagonia 2024 que tiene a la provincia como anfitriona y protagonista.

En su discurso, el mandatario destacó que "en Neuquén la energía es una política de Estado", y agradeció al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) la invitación de una Expo que "nos ubica nuevamente en el centro de la actividad energética del país".

En otro pasaje, Figueroa remarcó que "en la provincia, la política energética y Vaca Muerta son políticas de Estado. Eso brinda seguridad jurídica a quienes vienen a invertir a Neuquén", esgrimió. Además, pidió asociarse a las empresas neuquinas para acceder a mejoras competitivas: “Conocen el lugar, a los trabajadores, lo que se necesita, la idiosincrasia. Incluso en el tema de los yacimientos convencionales, vamos a bajar la tasa de las regalías”.

“Somos conscientes que debemos trabajar junto con la industria. Si la industria crece, va a crecer nuestra economía. Si nuestra economía crece y hacemos un buen manejo de las arcas del Estado, seguramente vamos a poder generar un mayor bienestar en nuestra gente”, aseguró el gobernador de Neuquén.



En un análisis del futuro energético, Figueroa reconoció: “Nos tenemos que esforzar porque vamos a competir con los mejores del mundo”, y consideró que será clave trabajar en equipo junto a las empresas para lograr un win win “que no sólo rinda desde lo económico”.

En este sentido, repasó los avances del plan de becas Gregorio Álvarez que permite a más de 15 mil estudiantes neuquinos recibir financiamiento de la industria: “La educación es uno de los puntos claves para lograr sustentabilidad social”, mencionó.



“Estamos educando gente que seguramente va a poder trabajar en la industria y va a poder mejorar los rendimientos porque vamos a tener personas mucho más preparadas. Y también logramos como provincia proyectarnos mucho más allá cuando ya no sea rentable sacar el gas y el petróleo de nuestra tierra”, amplió sobre el post Vaca Muerta.

Además, Figueroa recordó que trabajan para mejorar la infraestructura para atender a la demanda creciente de servicios que miles de personas que llegan a Neuquén por trabajo: “Esos bienes y servicios públicos los tiene que proveer el Estado. Nosotros somos conscientes que ahí tenemos que invertir muchas regalías que también cobramos por parte de la industria”, señaló.

El gobernador indicó los puntos pendientes y por lo tanto pasos a seguir: “Estamos atrasados en infraestructura, nos hacen falta 600 kilómetros de ruta, nos hacen falta 40 escuelas más, nos hacen falta 50 hospitales o centros de atención a la salud, nos hacen falta servicios básicos”. No obstante, en esa línea advirtió que ese objetivo se consigue "siendo ordenados, teniendo superávit, no malgastando los recursos públicos y trabajando codo a codo con determinados sectores y obteniendo financiamiento a buena tasa”.



Figueroa explicó también que más allá del superávit, la búsqueda de financiamiento no será para pagar gastos corrientes, sino para hacer más infraestructura, que arrastra un déficit de 4 mil millones de dólares. Agradeció el compromiso de la industria que permitirá financiar determinadas obras que son claves en la región de Vaca Muerta.

Respecto al RIGI, el gobernador reiteró que se encuentra a la espera de la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos para adherir como provincia al RIGI. A lo que seguirá la ley de incentivos de inversiones propia Invierta en Neuquén.



En otra parte de su discurso, Figueroa recalcó que “hemos contribuido desde Neuquén a poder generar o establecer vínculos de confianza rotos en otras épocas, como por ejemplo con el vecino país de Chile” y agradeció la presencia de los funcionarios del vecino país.

También reconoció al director y presidente del Directorio de YPF S.A., Horacio Marín que permitió que la Argentina “pueda pensar más allá del cono sur" a través del desarrollo del GNL. En esta línea, hizo un especial reconocimiento a la labor política del gobernador Alberto Weretilneck por ofrecer a Río Negro para la Planta del GNL y potenciar así a la Patagonia.



“Para que le vaya bien a la Argentina, le va a tener que ir bien a Neuquén”, concluyó Figueroa.