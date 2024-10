A 7 meses del incendio del galpón, piden la vuelta de la Escuela 207

A fines de marzo, un incendio arrasó con un galpón abandonado sobre la calle Tierra del Fuego. Si bien el fuego no alcanzó a la Escuela 207, cuyo complejo queda lindante al lugar incendiado, la pared divisoria quedó en un estado delicado con riesgo de derrumbe, por lo que cancelaron las actividades escolares ante las peligrosas condiciones. Tras los avances judiciales que instaron a dar inicio a las obras, el lugar continúa igual que desde siete meses. La comunidad educativa del primario, cansados de esperar, realizará un simulacro de demolición para pedir volver a su colegio.

Transitoriamente, se dispuso que los alumnos continúen con sus clases en el Centro Recreativo Nayahue hasta que se demuela el galpón. Sin embargo, la estructura continúa en el mismo estado que cuando los bomberos terminaron las tareas de enfriamiento el pasado 25 de marzo, luego del siniestro.

"Es por esta razón que madres, padres y vecinos del barrio hemos decidido hacer lo que ningún poder del Estado puede garantizarnos", sostuvieron desde el ámbito educativo de la escuela y convocaron a un simulacro de demolición para reclamar la vuelta a clases: "Comenzaremos a realizar la demolición con nuestras propias manos y con las herramientas que tengamos disponibles para desmontar la estructura".

Sarai Umanzor, madre de un estudiante de la institución, comentó a Mejor Informado que los chicos no están cursando en condiciones en el centro transitorio: "Se están descompensando por el calor porque no hay buena ventilación en lo que sería supuestamente las aulas, no hay buenas ventanas. Hoy, por ejemplo, no hay clases por problemas de agua, que no es la primera vez que pasa", expresó.

A fines de septiembre, el juez que interviene en la quiebra de la “Casa Humberto Lucaioli" aprobó y homologó el acuerdo dispuesto entre la Municipalidad de Neuquén y el banco Galicia, por el que la entidad bancaria tuvo que depositar una importante suma monetaria que permita realizar las obras necesarias que permitan "garantizar la seguridad de los vecinos" de la zona.

Umanzor agregó que a los padres les habían informado que la fecha de derrumbe estaba estimada para el 1 de octubre, pero casi un mes después no hubo avances. Por esta razón, este miércoles 30 de octubre estarán manifestándose a las 10.30 en las puertas de la escuela. "El Banco Galicia, los síndicos de la quiebra de Lucaioli, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Neuquén han demostrado tener poco interés en resolver la situación lo más pronto posible", apuntaron en el comunicado.

"Tendremos que arremangarnos y poner manos a la obra por nuestros propios medios", remarcaron en la convocatoria y acotaron que hacen responsables de la seguridad "a quienes realizaron promesas y anuncios grandilocuentes frente a los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación".