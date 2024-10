Polémico pedido de restitución de fondos para la Legislatura

La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) de la Legislatura de Neuquén analizó el proyecto de devolución de fondos que se dejaron de percibir tras la sanción de la que creó el Fondo Estabilización de Presupuestos durante la gestión de Omar Gutiérrez. El proyecto fue presentado por el gobernador, Rolando Figueroa, y establece la restitución del 1,5% de ingresos por coparticipación federal al presupuesto del Poder Legislativo.

La iniciativa fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de octubre, y se le dará tratamiento sobre tablas en la sesión del 6 de noviembre. La nueva normativa, establece que al derogarse el artículo 3º la Legislatura volverá a percibir el 7,5% de ingresos coparticipables, tal como lo prevé la norma que establece su autarquía, y que, por la ley 3391, quedó reducido a un 6%.

Durante la reunión de la comisión, se adelantó una propuesta de modificación a la redacción original, iniciativa que fue acompañada por el gremio ANEL.

La presidenta de la comisión, Zulma Reina, explicó que la intención de tratar el proyecto sobre tablas en la próxima sesión se debe a la necesidad de contar con esa herramienta aprobada para avanzar con el tratamiento de los presupuestos de la provincia y del Poder Legislativo. Señaló que el tema no formaba parte del orden del día de la comisión porque aún no tiene estado parlamentario, pero acotó que, por ese motivo, se decidió analizarlo.

Por su parte, el diputado Claudio Domínguez, fue quien expuso la propuesta para modificar el texto original del proyecto del gobernador Rolando Figueroa. También plantearon reformar, el artículo 2° de esa norma, que se refiere a la integración del Fondo de Estabilización de Presupuestos. Los ajustes se realizarán con el objetivo de garantizar que la coparticipación a los municipios no se vea afectada por la implementación de la ley. “Si nosotros no tenemos aprobada esta ley, no ingresarían los fondos a la Legislatura”, manifestó el legislador.

Además, solicitaron incorporar un inciso en el artículo 10° de la ley del plan de becas, el cual establecerá que el aporte de la Legislatura sea opcional y represente hasta un 3,5% de su presupuesto cuando razones de disponibilidad de fondos así lo permitan.

Comunicaron que los aportes no podrán provenir de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de la Cámara, gastos de personal y mantenimiento edilicio.El bloque del diputado César Gass expresó su apoyo a las modificaciones y expresó que “un plan de becas de la provincia tiene que salir del presupuesto de la provincia y tiene que ir fundamentalmente al Ministerio de Educación, no al jefe de Gabinete”.

Desde el gremio ANEL, el secretario general, Pablo Godoy, manifestó que la restitución del 1,5% permitirá garantizar la autarquía financiera para el pleno funcionamiento del Poder Legislativo y los derechos salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de la institución.