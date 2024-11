¿Llega el calor? El día que el termómetro llegará a los 33°

Tras un fin de semana de variadas condiciones climáticas, la semana que comienza no será la excepción. Porque este lunes seguiremos con cielo cubierto, inestable en la región. No se descarta alguna probabilidad de lluvias. No obstante, por la tarde, vuelve a predominar el viento, con ráfagas fuertes que se llevarán parte de esas nubes.

Según lo anunciado desde la AIC, "continúa ingresando aire frío en Cordillera, con lluvias y nevadas". Asimismo, desde el organismo ratificaron la presencia de viento en toda la región "con ráfagas fuertes en el centro de la provincia de Neuquén".

De esta manera, el lunes terminará con cielo despejado, ráfagas que alcanzarían los 66 km/h del sector oeste y la máxima prevista es de 24°.

Cómo continúa en la semana

El martes, ya con cielo algo nublado, disminuye la intensidad del viento y la temperatura asciende a los 27°. Se descartan lluvias para esta jornada.

El miércoles, por su parte, tendrá otro ascenso de temperatura, llegando a los 29° en la región.

El día más caluroso

Aunque es un pronóstico y puede cambiar, habrá que estar atentos al día jueves, porque según indicaron la temperatura llegaría a los 33° y con cielo "mayormente cubierto". También acompañarán algunas ráfagas con 57 km/h.

Terminamos la semana, con cielo nublado, inestable -mayormente cubierto- y la temperatura nos dará un respiro, llegando a los 27°. ¿El viento? Siempre presente, soplando del sector oeste, algunas ráfagas que oscilarán entre los 44 y los 69 km/h.