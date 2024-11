El Estado la dejó sin herencia: rematan una valiosísima chacra en Roca, Río Negro

Por orden judicial, dentro de tres semanas se rematará una valiosísima chacra ubicada en el ejido urbano de Roca, sobre uno de los principales accesos a la localidad. Con una base de poco más de 13 mil millones de pesos, esa propiedad de seis hectáreas carga con una enorme guerra judicial entre una mujer adoptada por una familia tradicional y la provincia de Río Negro, que reclama la herencia vacante, como estipula la Ley.

La chacra, le perteneció a la familia Bichara, que tuvieron durante varias décadas la farmacía Bichara en pleno centro de Roca, y ante la muerte de los dueños, quedó como un enorme descampado a la vera de la calle San Juan, donde la tierra es muy codiciada, por eso el valor que equivale al costo similar de tres chacras en producción en la zona rural.

Extrañamente, la lucha judicial comenzó apenas murió el último heredero natural de la chacra, quien no dejó testamento y no tenía sucesores. Sin respetar el luto, fijado por ley de siete días, un abogado particular, conocido de la familia se presentó como un presunto acreedor y esto alertó al Estado de la herencia vacante.

Ninguno de los cinco hermanos Bichara tuvo descendencia. Sólo la única mujer, Mafalda, adoptó a una niña, a la que crió, le brindó educación y amor de familia. El problema surgió cuando la mujer intentó defender sus intereses en la Justicia. Es que el trámite culminó en la "adopción simple", sin pasar a ser plena. Para la Ley existe una diferencia marcada entre ambas, es que la primera sólo le permite ser heredera de su madre, pero no así de sus tíos.

La pelea judicial de Río Negro

En primera instancia y en la Cámara de Apelaciones de Roca, la Justicia falló a favor de la mujer adoptada. Como explicaron en la sentencia, reconocieron que "la familia no se define por el ADN sino por el afecto". Sin embargo, la Fiscalía de Estado no quedó conforme con esta resolución y presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia. En un giro inesperado, la corte provincial revocó los fallos anteriores y declaró vacante la herencia de Eduardo Bichara, argumentando que la "adopción simple" no otorgaba los derechos plenos sobre los bienes familiares.

Este revés judicial significó no solo una derrota para la heredera, sino también el inicio de un largo proceso de remate de la propiedad. La Fiscalía de Estado no solo buscó quedarse con la propiedad en cuestión, sino que también exigió que la mujer adoptada se haga cargo de las costas del juicio. Así, el destino de la chacra quedó en manos de la subasta pública.

El remate de la chacra

El remate de la chacra está previsto para el 4 de diciembre, como reza el edicto publicado en el Boletín Oficial de la semana pasada. El valor base de la propiedad es de 3.016.500.292 pesos, en efectivo. Aunque en caso de que no se presenten oferentes en los primeros 30 minutos, el precio podrá bajar al 75% de su valor original. Si aún así no se presenta interés, el monto podría reducirse aún más, hasta llegar al 50% del valor base, lo que podría abrir la posibilidad de que la propiedad se remate por una fracción de su valor estimado. Si no se presenta ningún comprador, se declarará nulo.

La ubicación de la chacra, en una zona de expansión de la ciudad, agrega un factor adicional de atractivo para inversores inmobiliarios, que podrían ver en ella una oportunidad para desarrollar proyectos urbanos en una zona de alto tránsito comercial.