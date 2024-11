Trabajadoras de casas particulares quieren bono de fin de año ¿De cuánto sería?

Tras firmar un acuerdo salarial poco conveniente, desde el Sindicato de Casas Particulares de Neuquén y Río Negro anunciaron que pedirán una suma o bono de fin de año. Esta semana se debe concretar otro encuentro presencial de la Comisión, en el ministerio de Capital Humano.

La dirigente Sonia Kopprio explicó que el acuerdo salarial no fue bueno: 6% retroactivo, distribuido en 3,2% para septiembre y 2,8% para octubre.

“Firmamos en disconformidad el último aumento, es muy poco lo que nos dieron. No alcanza a cubrir el costo de la canasta de alimentos. A la hora de la paritaria nos dicen que el aumento es casi igual al de la inflación y nos comparan con el gremio de Petroleros, Bancarios o Camioneros, pero nuestros sueldos no superan el millón de pesos, no tenemos ese básico”.

Kopprio indicó que, para estos días, espera una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que es el órgano que establece los sueldos mínimos para las trabajadoras.

“En esta semana nos tienen que llamar para comenzar a hablar sobre los sueldos de noviembre y diciembre. Pediremos un bono de fin de año para solventar la situación que estamos atravesando. Vamos a pedir una suma de navidad, estimamos que podría ser 100 mil pesos. Otros gremios lograron hace unos años que se pague, veremos que dice el gobierno nacional”.

La CNTCP está compuesta por representantes de los trabajadores, de los empleadores, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano.

-