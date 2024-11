Habrá sesión mañana para inhabilitar a Gloria Ruiz

En medio de la causa por corrupción que involucra a la vicegobernadora, Gloria Ruiz, se terminó de confirmar este lunes que mañana habrá sesión en la Legislatura para avanzar en su inhabilitación. El pedido fue realizado por 24 diputados provinciales. Es decir, por dos tercios de la Cámara, lo que hará que el pedido probablemente prospere.

Horas atrás, se conoció la intención de los diputados neuquinos que buscan la inhabilitación de la presidenta de la Legislatura y vicegobernadora, Gloria Ruiz, por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por el presunto desvío millonario de fondos públicos que tiene como foco de las sospechas a su hermano Pablo Ruiz, quien hasta hoy ejercía como coordinador del Complejo Casa de las Leyes.

La investigación comenzó en el transcurso del mes, a instancias de una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública, mediante la designación de personal en la Legislatura de parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz y a la conformación de plazos fijos con abultadas acreditaciones en las cuentas de su hermano, Pablo Ruiz, que superan los 50 millones de pesos.

En tanto, este mediodía, en un comunicado de prensa, la presidenta de la Legislatura, Gloria Ruiz, afirmó que no va a renunciar a su puesto como vicegobernadora de Neuquén. "Hasta ahora me quedé callada porque quería cuidar la institucionalidad de la provincia y también respetar el rol que me toca asumir como vicegobernadora,, pero ya no puedo seguir callada", escribió Ruiz.