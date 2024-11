Alfredo Leuco y Fernández Díaz analizaron la actualidad política argentina

"Este momento es absolutamente novedoso, inédito en la vida política argentina por muchísimos motivos", expresó el periodista Alfredo Leuco, uno de los invitados al evento "Informados. Periodismo y Energía" que se desarrolla en el Salón Rainbow del Casino Magic, organizado por Prima Multimedios.

Durante su alocución en el panel "Neuquén faro del mundo" junto al periodista Jorge Fernández Díaz y la coordinación de Rubén Boggi, Leuco definió la llegada de Javier Milei a la presidencia como algo "novedoso e inédito". "Ganó un presidente sin partido, sin diputados, sin intendentes, hay una realidad muy fuerte que estamos procesando". Lo simbolizó como "una moneda al aire" porque "nadie garantiza ni el éxito ni el fracaso".

Por otro lado, destacó algunas cuestiones positivas del gobierno nacional: "Si hay un éxito, se corroborará en la elecciones de medio término de 2025". Además, Leuco afirmó que "evitó el precipicio tremendo de una hiperinflación. Ha bajado casi 0,8% la inflación que es una cosa que quema la cabeza de la gente e intoxica la economía". Por otra parte, dijo que si Milei logra el equilibrio fiscal "mejora la economía".

Fernández Díaz: "El electorado derrumbó el modelo de ver el Estado total"

Por su parte, Jorge Fernández Díaz reconoció que si bien no venía a Neuquén desde 1990, toda su "experiencia neuquina tiene que ver con los años ´80". En su análisis de la actualidad política de Argentina, planteó que el derrumbe del modelo predecesor "fue una implosión, no fue algo expansivo. Hubo un concepto feudal, de un estatismo servil, que gestionado de mala manera y sostenido en el tiempo dio malos resultados. El electorado tomó la decisión ahora. Hizo derrumbar el modelo de ver el estado total".

"Lo que hizo la sociedad fue aferrarse a alguien que decía lo contrario, buscando escapar de ese modelo, alejarse lo más posible de ese modelo". Y ejemplificó el caso de Estados Unidos: "Trump piensa así, en tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario".

"Es una experiencia inédita, gobierna un libertario por primera vez en la humanidad, es un outsider y un influencer internacional, alguien que no cree en el Estado, eso es Milei. Improvisó Caputo, que le había ofrecido ese plan financiero a Bullrich. Improvisó con Bullrich como ministra y con Sturzenegger. Las tres patas a las que recurre, son de JxC y del PRO", dijo en su análisis Fernández Díaz.

"Estamos viendo un outsider, sin partido, que están tratando de hacerlo nacional. Que gana peleando con todos, diciendo que todos son culpables y son la casta, salvo los que están con él. Y le encanta".

¿Milei tiene los elementos para despertar al gigante dormido?

En un momento, Fernández Díaz apuntó que el ajuste de Milei "era necesario" a pesar de que "tiene inconsistencias el plan macroeconómico". Allí realizó una comparación: "El cirujano nos puso en coma para operarnos. Resultó con éxito la operación, pero no es fácil que se despierte el país. Entramos en una recesión profunda para bajar la inflación, 8 puntos del PBI, que va rumbo a una depresión. Acá empieza a jugar otra cuestión ideológica: un anarcocapitalista, que no cree en el estado, ¿tiene los elementos para despertar al dormido como Gulliver? La economía no es tan sencilla".

"El cepo parece que no es levantable en lo inmediato, es un problema para la reactivación de la economía. ¿Hay otro plan macroeconómico más adelante? Hasta ahora fue exitoso lo que quiso hacer y la gente sigue bancando, algunos fanatizados y otros fingiendo demencia, porque no se las hubieran bancado a Cristina", concluyó.

El gobernador Rolando Figueroa llegó para participar de "Informados. Periodismo y Energía" este jueves.

"Quiero creer que alguien que se formó en Economía no crea en milagros", dijo Leuco

Leuco avanzó en su análisis sobre la gestión de Javier Milei, "queriendo creer que el presidente no está confiando en las fuerzas del cielo, y que lo dice como una arenga y una convocatoria a la mística". "Quiero creer que alguien que se formó tan fuertemente en economía no crea en milagros".

El periodista remarcó que "es importante dotar al gabinete y al gobierno de una gestión más certera y responsable", apuntó que "hay un sector oscuro del gobierno nacional que no tiene gestión y no muestra gestión: eso hay que cambiarlo".

Fernández Díaz agregó que "Milei está enamorado de su relato", y que "el tema de la suerte en política no es menos". Y como ejemplo citó: "A Napoleón cuando le traían a los generales, preguntaba si tenían suerte, pero no es simplemente tener suerte, es saber sino combinarlo con el hacer".