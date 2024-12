Murió una mujer tras un incendio: "Consumió gran parte de su cuerpo"

Este martes, un trágico hecho sacudió a los vecinos de un paraje del norte neuquino. Se trató del incendio de una vivienda en el paraje El Chacay, a unos kilómetros de El Cholar, que provocó la muerte de una mujer de 93 años.

El jefe de la central 26 de bomberos voluntarios de El Huecú, Ramon Maripil, detalló a Mejor Informado que ocurrió este martes a las 6 de la mañana. Cuando los llamaron, una dotación se acercó inmediatamente al lugar pero al llegar, ya era tarde. "Estamos a 30 kilómetros del lugar, se trabajó en lo poco que quedaba", expresó.

Lamentablemente, murió una mujer de 93 años que vivía en la casa. "El fuego consumió gran parte de su cuerpo", expresó Maripil. Además, la vivienda, cuya estructura era totalmente de madera, resultó con "pérdida total".

Uno de sus nietos vive a tan sólo cinco metros en una vivienda cercana, pero no se percató de las llamas. Respecto a las causas del incendio, si bien no hay nada certero, estiman que se trató de una estufa a leña. "Fue una noche fría. La abuela quiso calefaccionar y tal vez se quedó dormida y no se dio cuenta del fuego", agregó.

Finalmente, el jefe de bomberos comentó que el incendio "fue muy brusco". Explicó que en el lugar hay árboles de unos 50 metros de alto que se quemaron hasta la mitad.

Qué dijeron desde el Ministerio Público Fiscal

Desde el MPF informaron que el fiscal del caso, Víctor Salgado, está a cargo de la investigación. En este sentido, requirió que personal de Bomberos de la ciudad de Zapala viaje para realizar la pericia con el objetivo de determinar la causa del incendio; además solicitó que personal de criminalística intervenga para analizar el lugar; y dispuso que efectivos de la Policía de Neuquén entrevisten a las personas que habitan la vivienda aledaña a la incendiada.

El representante del MPF también pidió que se realice la autopsia, la cual se llevará adelante este miércoles junto con la identificación oficial de la víctima.