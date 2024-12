Pronóstico en Neuquén: mucho calor y alerta amarilla por tormentas eléctricas este domingo

Este domingo, como viene sucediendo en la ciudad de Neuquén, se espera una jornada de mucho calor. Sin embargo, la situación comenzará a cambiar hacia la tarde, ya que se espera una tormenta eléctrica que afectará a casi toda la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura promedio de 27°C y un viento que soplará del norte a tan solo 22 km/h. Aún no habrá probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, la situación cambiará totalmente por la tarde. La temperatura seguirá subiendo y llegará a los 36°C, el viento aumentará levemente a unos 31 km/h con ráfagas de 50 km/h; pero las nubes también dirán presente. El cielo se nublará totalmente y se espera que el área sea afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad.

Las áreas afectadas por la tormenta este domingo en Neuquén.

La tormenta continuará durante la noche, aún con alta probabilidad de lluvia en Neuquén. Además, la temperatura descenderá a unos 29°C y el viento seguirá a unos 31 km/h del norte pero ya no habrá ráfagas fuertes.

Alerta amarilla por tormentas eléctricas en Neuquén

En este sentido, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además, según el organismo, "se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Las áreas afectadas son: Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala , Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Sur de Chos Malal, Sur de Minas.

De acuerdo a este pronóstico, recomiendan no sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo e informarse por las autoridades.