La Justicia ya cuenta con "elementos suficientes" para imputar a Gloria Ruiz

En el transcurso de esta semana, la vicegobernadora suspendida Gloria Ruiz será intimada por la Justicia para que designe abogado defensor en la causa en la que se la investiga por enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración pública. Así lo adelantó el fiscal jefe Pablo Vignaroli en declaraciones al Noticiero Central de Canal de Noticias 24/7.

Vignaroli explicó que la Fiscalía cuenta con "elementos suficientes para considerarla imputada" y por lo tanto "no puede estar sin defensa" en el marco de una investigación. Tras ser separada de su cargo por inhabilidad moral por parte de la Legislatura, a raíz del supuesto desvío de fondos que involucra a su hermano, Pablo Ruiz, anunció como defensores al abogado Carlos Broitman y Patricio Winograd, quienes no cuentan con una matrícula provincial, como exige la normativa neuquina.

"El Código nos da la posibilidad de que una persona que está siendo investigada la intimemos a nombrar abogado defensor y si se niega tenemos la posibilidad de designarle, de oficio un defensor oficial", explicó. Para Vignaroli, la no designación de un abogado defensor "puede ser una estrategia de Ruiz para decir 'Yo todavía no estoy con abogado defensor'". "Ya tenemos elementos para considerarla imputada y por lo tanto no puede estar sin defensa", subrayó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Gloria Ruiz y Carlos Broitman.

Recordó que la investigación contra la vicegobernadora suspendida se inició a partir de la designación de una decena de familiares en la planta política de la Legislatura, el desvío de fondos desde la Legislatura hacia las cuentas bancarias personales de su hermano Pablo Ruiz como también contrataciones y sobreprecios millonarios para la adquisición de material de difusión. El pasado viernes, la Fiscalía realizó allanamientos por maniobras fraudulentas mientras Ruiz ocupaba la intendencia de Plottier, consistente en el pago de facturas a una empresa que nunca realizó obras pactadas. Vignaroli explicó que "cada una de estas causas tiene su avance, su investigación pero al existir imputados comunes seguramente va a llegar un momento en el cual se unifiquen y si todo sigue con la orientación que tenemos se van formular cargos".

La última de las investigaciones se reveló este martes cuando la Fiscalía y la Policía de Neuquén realizaron varios allanamientos en el loteo Manzanares en Plottier, donde se habría instalado una pileta de natación que se construyó con fondos de la Municipalidad de esa localidad, pero que estaban previstos para una asociación civil. Son cerca de 29 millones de pesos. El terreno esta en manos de una persona que tiene un boleto de compra venta, pero aseguró que pertenece a la vicegobernadora suspendida.

Consultado sobre la información recolectada por los diputados que conforman la comisión investigadora, que elevó días atrás un informe de las irregularidades detectadas durante la gestión de Ruiz como responsable de la Legislatura provincial, Vignaroli expresó que "esa información nos puede servir a nosotros". En ese sentido, señaló que hubo dos hechos mencionados por la citada comisión que fue solicitada por la Fiscalía como el acuerdo que Ruiz tenía con una empresa de marketing de General Roca y el contrato con una firma de Plottier por la compra de banners y toldos por más de 46 millones de pesos.

Aclaró que "hay un juicio de índole político" por parte de la comisión investigadora que es diferente al que lleva adelante la Fiscalía. "El nuestro es un trabajo mas jurídico de imputación desde el Código Penal", precisó.