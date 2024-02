Gaido da el primer discurso de su nueva gestión

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, abre el periodo 2024 de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante. El jefe comunal ya llegó al establecimiento y está todo preparado para el inicio de su discurso.

En el Deliberante se encuentra el gobernador Rolando Figueroa como también los ex mandatarios Jorge Sapag y Omar Gutiérrez. A su vez, hay funcionarios provinciales y municipales, autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, del Ministerio Público Fiscal, sindicatos, ex combatientes de Malvinas y personas de entidades deportivas de la ciudades.

El intendente entró al Concejo acompañado del gobernador, Fabiola Tacchetti e integrantes de la comisión. Tras ser recibido, la artista neuquina Rosangel Correa López entonó las estrofas del himno nacional y provincial.

En primer lugar, el intendente agradeció el acompañamiento de Rolando Figueroa, como así también resaltó la presencia de Gutiérrez y Sapag.

En el inicio de su segundo mandato, manifestó que continuarán "transformando" a Neuquén capital, indicó que se trata de una "ciudad de la mano del diálogo" y agregó "algo que falta tanto en este momento a nivel nacional".

"Ha continuado lo que estaba bien y hemos avanzado en lo que necesitaba la ciudad. Me parece un ejemplo que la ciudad le transmite al país que en este momento lo debería notar", sostuvo.

Posteriormente, anticipó créditos hipotecarios por parte del BPN para adjudicatarios de lotes en la ciudad y volvió a apuntar contra el gobierno de Milei: "Recibimos noticias a nivel nacional que deciden con terminar con la obra pública o terminar con el acompañamiento a una región que le abre los brazos al país. Miren si tomaríamos la misma decisión en la ciudad de Neuquén y decidiríamos cerrarles las puertas a quienes vienen todos los días a buscar un futuro. Los neuquinos no somos eso".

En este sentido, habló sobre dos ordenanzas: uno, para facilitar la urbanización en la ciudad con el Instituto Municipal de Urbanismo y hábitat; y otro, para licitar 4 mil lotes con servicio en marzo. "No vamos a permitir que la republica del obelisco pare una sola obra en la ciudad de Neuquén", aseveró.

A su vez, habló sobre un manejo de las cuentas "eficiente" y equilibrado y destacó que la caja jubilatoria municipal tiene "superavit". Por otro lado, habló del turismo como una nueva economía en la ciudad y comentó que en los próximos 2 años finalizarán los 10 km que faltan del paseo costero. También, agregó el desarrollo de cuadras de asfalto, polideportivos, finalizar la colocación de luminarias led y, detallando que es muy "necesitado", se refirió a acelerar un "plan pluvial" con la solicitación de 10 km de pluviales.

Según marcó Gaido, la política de Estado "más importante" de su gestión es el "acompañamiento a la educación" y destacó la continuidad del boleto estudiantil gratuito y el kit escolar. Asimismo, volvió a apuntar contra Buenos Aires por la quita de subsidios al transporte: "No dijeron que iban a dar de baja el impuesto compensador, por el contrario: el impuesto compensador que pagamos los neuquinos se lo llevan en el Obelisco y la gente de Buenos Aires. Eso es lo que vamos a reclamar judicialmente".

"No es subsidio al transporte, son recursos que le corresponden a los neuquinos de un impuesto que genera un fondo compensador. Lo que no te están diciendo que se lo quitan a los neuquinos y se lo dan a CABA", amplió. A parte, pidió que "no mientan" y solicitó que se abra el "diálogo".

Por otra parte, se refirió al plan "Dale Gas" y acotó que van a recaudar fondos para continuar su desarrollo.

