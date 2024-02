Los afiliados al ISSN no pagarán más el coseguro médico

La “Antigua Legua de la Permuta” como se la conoce históricamente a la ciudad de Las Lajas, en el día de ayer cumplió sus primeros 127 años de su fundación por parte del General Enrique Godoy. Pueblo y autoridades celebraron alborozados esta significativa fecha y lo hicieron primeramente en la Plaza Manuel Belgrano todo el acto protocolar y a continuación el desfile cívico militar en la avenida que lleva el mismo nombre. Ambas actividades fueron encabezadas por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente anfitrión, Pablo Cortez. Además participaron miembros del gabinete provincial e intendentes de la región.

La cálida jornada de verano fue el escenario ideal para la celebración donde no faltaron los discursos de rigor. Arrancó el intendente local haciendo un repaso de sus dos primeros meses de gestión y exponiendo ante todos los proyectos inmediatos a concretar.

Seguidamente lo hizo Figueroa con una alocución sumamente conciliadora pero sin olvidar la pesada herencia que recibió el último 10 de diciembre. Luego efectuó una serie de anuncios que se relacionaron abiertamente con la defensa de las empresas públicas provinciales y la situación económica y financiera del estado provincial-. “Nosotros debemos administrar de la mejor manera los recursos que son de todos los neuquinos. Recursos que tienen que estar bien enfocados. Recursos que también nos tienen que permitir cancelar todos los compromisos que ha asumido esta provincia”, expuso el gobernador. A renglón seguido enumeró los compromisos próximos a afrontar. “Este año los neuquinos tenemos que pagar más de 500 mil millones de pesos, es decir, más de 500 millones de dólares en deudas y en vencimientos que nos han quedado. Hay obras en marcha que tienen deudas por más de 137 mil millones de pesos, es decir, 137 millones de dólares de obras en marcha y se les debe a los constructores”.

La obra social neuquina no se toca

En el marco de su discurso, Figueroa detalló que en los últimos meses el contexto macroeconómico del país ha castigado fuertemente a la provincia del Neuquén. “La realidad nos pone de frente muchas veces a los problemas y para enfrentarlos tenemos que estar unidos. Y para enfrentar estos problemas tenemos que estar de pie. No horrorizados”. Sin embargo dejó bien en claro que el “Neuquinizate” es una verdadera bandera que se alza en defensa de los derechos de los neuquinos. Al respecto señaló que “cada una de las decisiones económicas que se tomen en esta provincia tengan plena seguridad que es para cuidar Neuquén. No queremos que nadie nos entre acá con las políticas que nosotros no queremos”. A partir de estas palabras abrió un amplio despliegue por la defensa de la obra social provincial. “Nosotros queremos que el ISSN no se toque. Es de los neuquinos”, enfatizó. En esa línea continuó diciendo que “no vamos a tocar la edad jubilatoria porque es de los neuquinos. Donde hemos hecho un gran sacrificio todos los empleados de la administración pública con este incremento de aportes”. Al respecto resaltó el esfuerzo financiero del estado provincial para el aumento de los aportes patronales como así también el de los propios intendentes municipales en igual sentido.

Los afiliados al ISSN no pagarán más el coseguro

Remarcando sus palabras en defensa de la obra social neuquina y sus beneficios adquiridos para todos, indicó: “Queremos seguir sosteniendo nuestras costumbres. Queremos seguir jubilándonos más temprano que el resto de la república; pero para eso seguramente tiene un costo y ese costo también es defender a nuestra obra social”. A continuación agregó que “y de paso les digo que a partir de la semana que viene no se va a cobrar más a ninguna persona que se atienda con el ISSN el coseguro. Cero de coseguro”.

Además informó que “también quiero decirles que en el día de ayer (por el miércoles) hemos invertido 15 mil millones de pesos en el ISSN para que los médicos que atiendan a esta obra social cobren inmediatamente. Para que cuando pasen la tarjeta de consulta inmediatamente se le acredite en su cuenta. Que no esperen más 90 días para cobrar una consulta”. Sin embargo el gobernador fundamentó sus palabras al decir que para que eso ocurra se necesitan mejores precios y “necesitamos que a nuestra gente no se le cobre más el coseguro”, señaló.

Seguidamente volvió a insistir en la necesidad de un trabajo unido y mancomunado. “El ISSN lo defendemos entre todos. Como así también todas las empresas públicas que hemos determinado los neuquinos que las queremos conservar y que van a seguir siendo públicas. Eso es lo que nosotros pretendemos”, aseguró el gobernador. “Médico que no quiera trabajar con el ISSN no trabajará pero no vamos a pagar y no vamos a permitir que le cobren a nuestros afiliados el coseguro”, dijo para cerrar este tema en su discurso, el cual en muchos tramos contó con cerrados aplausos.