No hay colectivos de KO KO: los motivos

En un sorpresivo comienzo de mes, el servicio de colectivos por parte de la empresa KO KO no operó durante la mañana de este viernes. Si bien los trabajadores se presentaron para trabajar en las bases, no hay unidades recorriendo las ciudades.

Referentes gremiales aclararon que no se debe a una medida sindical, sino que desde la empresa aseguran que no pueden enfrentar los costos para brindar el servicio . Aún así, notificaron que el servicio se encuentra funcionando en Senillosa, Plottier y Neuquén. Aún así, no hay colectivos entre las provincias.

Ángel Rubio, referente de la UTA de Río Negro, confirmó a FM TERAPIA 101.5 que a las 11 habrá una reunión entre el sindicato y la empresa para conocer cómo avanzará la medida. Previamente, desde KO KO ya habían anunciado que el servicio no se iba a prestar más para las zonas de Valle Azul, Chinchinales y la parte rural de Villa Regina.