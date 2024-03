CuatroBuscan un hogar y una familia solidaria para cuatro niños en Neuquén

En Neuquén, la búsqueda de familias solidarias se intensifica con la necesidad de encontrar hogares temporales para cuatro niños en situación de vulnerabilidad. Una niña de 9 meses junto a su hermano de 6 años, una pequeña de 3 años y un niño de 6, esperan ser acogidos por personas dispuestas a brindarles apoyo y cuidado durante este proceso.

La psicóloga Paula Silva, quien forma parte del equipo encargado de la selección de postulantes a Familias Solidarias, explicó en una entrevista en el programa "La verdad no existe" que se emite por AM550 la importancia y la urgencia de encontrar familias dispuestas a acoger a estos niños:

"Buscamos, a través del ministerio de gobierno, familias solidarias, que estén dispuestas a acoger y acompañar a por un lapso de tiempo transitorio a niños y niñas que están atravesando un proceso judicial, por una medida de protección excepcional. Estamos convocando a familias de la comunidad que quieran alojar a estos niños y acompañarlos en ese proceso", expresó.

El proceso judicial al que se enfrentan estos niños es largo e incierto, lo que dificulta establecer la duración exacta de su estadía con las familias solidarias. Aunque legalmente se establece un plazo de 180 días, en la mayoría de los casos se solicita una prórroga, que se puede transformar en meses o años.

Silva también destacó que, si bien los niños tienen derecho a que el Estado se haga cargo de sus gastos, la familia solidaria debe cubrir todos los costos relacionados con su desarrollo y bienestar durante su estancia.

El programa "Familias Solidarias" está diseñado para garantizar la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles un entorno familiar seguro y afectuoso mientras se resuelve su situación legal. No obstante, ser una familia solidaria no implica un compromiso de adopción ni reemplaza a la familia de origen.

Para aquellos interesados en ser una familia solidaria, deben cumplir con ciertos requisitos, como ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, no ser deudor de cuota alimentaria y no estar registrado en el Registro Único de Adopción (RUA) ni en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Para consultas e informes, pueden comunicarte al correo equiposeleccion@neuquen.gov.ar o llamar al (0299) 4427938 / 4422609 en horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas.