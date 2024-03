Los expendedores no tienen fecha para la tasa a las naftas

Los expendedores de combustibles de Neuquén y Río Negro todavía no ha recibido notificación alguna acerca de la aplicación de una tasa municipal al precio de los combustibles, cuestión que ha sido aprobada en los Deliberantes de Neuquén y Cipolletti, pero, según el titular de la Cámara del sector, Marcelo Pirri, no hay por ahora decisión alguna para llevar ese 4,5 % a los surtidores de manera concreta.

Pirri reiteró que no hay comunicación todavía este sábado, en AM 550 y el canal de noticias 24/7. "No justifico la tasa. No veo por qué usted cuando carga combustible debe aportar a los que viajan en colectivo", dijo Pirri, para después reafirmar que "es una locura" pedir que los expendedores participen de la reglamentación de la ordenanza que aprobó la tasa, y dijo que "no vamos a ser parte de algo con lo que no estamos de acuerdo".

"Tuvimos nuestra reunión de comisión directiva, y fue un rechazo unánime (a la tasa) porque no queremos más incrementos en el precio de los combustibles", sostuvo Pirri, al enfatizar también que hay una sostenida baja en las ventas.