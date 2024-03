Lamentable: se empieza mal otro ciclo lectivo

Todos dicen que nadie quería, pero lo cierto es que el primer día de clases en Neuquén del ciclo 2024 será a pérdida pura en muchas escuelas. El gremio ATEN sigue rechazando la propuesta salarial y cumplirá un paro. Habrá, además, una marcha, esa manera polémica de decorar con épica la ausencia de maestros en las aulas. La distancia entre el acuerdo y el rechazo es muy corta, pero esa mínima grieta ha bastado para sellar el comienzo de mala manera.

La mayoría de los indicadores de resultados en la educación argentina son negativos. En Neuquén, también. Pero hay aquí otro desafío, pues lo que objetivamente es la mejor propuesta salarial del país no alcanza. No hay otros distritos en los que se actualice por inflación, de manera automática; no hay salarios indexados. Pero el sistema está contaminado. Hay una tela de araña en las que todos quedan atrapados, y la araña nunca aparece. El sistema tiene una masa salarial inmensamente poderosa, pero individualmente poco convincente. Hay demasiados cargos para la plata que se reparte. Y resultados que no entusiasman a nadie.

La noción de Estado eficiente, que aspira a consolidar el gobierno de Rolando Figueroa, choca, en la educación, con escollos muy duros de sortear. Es posible que se llegue a un acuerdo por los salarios, porque, realmente, nadie quiere una ebullición conflictiva que podría impactar negativamente en la sociedad, tanto para el gobierno como para el gremio. Pero esa voluntad, que está tanto en el negociador del gobierno, Jorge Tobares, como en el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, no podrá disimular lo que, de hecho, ya ha sucedido: el calendario escolar empezó con un día menos, y tal vez sean, inmediatamente, dos.

Alguna vez habrá que dimensionar correctamente la magnitud del daño que producen uno o dos días de fracaso en las escuelas. Y meter todas las consignas al respecto, llenas de épica pero carentes de efectividad educativa, en el pozo definitivo del olvido.