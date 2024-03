ATEN Capital rechazó la oferta y llamó a seguir el paro

Finalmente, el inicio del ciclo lectivo que estaba estipulado para este lunes 4 de marzo no se cumplió y las clases no arrancaron en Neuquén. En un contexto de recorte de partidas en Educación por parte de Nación y con la provincia complicada financieramente, este martes se realizan distintas asambleas docentes en toda la provincia para definir si aceptan o no la última oferta salarial del gobierno. En la capital provincial, definieron continuar con las medidas de fuerza.

Minutos antes del mediodía, la seccional ATEN Capital rechazó de forma unánime la última propuesta salarial. Además, ya como estaba estimado, convocaron a un paro de 72 horas para la próxima semana a partir del martes.

El resto de las 22 seccionales se encuentran en asamblea todavía y mañana se realizará el plenario en donde sentenciarán si aceptan o o no la oferta . Aún así, el siguiente paro está convocado para este viernes en marco del Día Internacional de la Mujer.

Este sábado el Gobierno elevó otra propuesta a los docentes, la cual incluía el bono de $100.000 por cargo a abonarse el 8 de marzo; mientras que para los trabajadores que cumplan funciones de Directores, en jornadas extendidas y completas, dispusieron otro de $200.000. En las actualizaciones, por otra parte, propusieron que sean acorde al acumulado al IPC a pagarse en julio y octubre.