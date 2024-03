Tobares sobre el paro docente: "Estamos atendiendo el 90% de lo que estaban requiriendo"

En un plenario realizado en Zapala en el día de ayer, el gremio ATEN rechazó la última propuesta del Gobierno de la provincia de Neuquén y decidió continuar con las medidas de fuerza. Si bien se pusieron de acuerdo en 11 de los 12 puntos dentro de la paritaria, el acuerdo se truncó en el pedido de incluir la inflación de enero (20,6%) en la actualización por IPC. Los paros siguen, como así también las indicaciones del Estado de que "es la mejor propuesta" que se pueda conseguir.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, habló en "La Primera Mañana" por AM 550 y sostuvo que "todo tiene que ver con las pretensiones" e indicó que en la puja distributiva "hay una cuestión que es la posibilidad que tiene el otro de poder atender el planteo concreto". Asimismo, señaló que las medidas de fuerza "no contribuyen" porque "si hay algo que caracteriza a este gobierno es su vocación de diálogo permanente".

A su vez, con respecto a sumar la inflación de enero en la actualización del IPC, comentó que si sólo se considera ese punto la propuesta "es insuficiente", pero pidió analizarla en términos globales: "Estamos atendiendo el 90% de lo que estaban requiriendo". Además, dijo que si se compara con el resto del país "deja de ser insuficiente".

Según aclaró el secretario general de ATEN Marcelo Guagliardo, la última propuesta contenía requisitos que pedía el gremio tales como la actualización por IPC y que se trate de un acuerdo anualizado y no semestral. Aún así, declaró que la misma no generó "entusiasmo" porque implica resignar un mes de inflación: "No estamos hablando de recuperación de sueldos: estamos discutiendo una propuesta que contiene una rebaja salarial".

"Puede ser totalmente justa, pero que hoy en día tiene una imposibilidad de atender", definió Tobares. Además, resaltó que el gobierno ya acordó con el 70% de los empleados públicos y añadió que ceder en "ese punto" con los docentes implica comprometer tanto las cajas provinciales como el resto de los acuerdos con los sindicatos estatales.