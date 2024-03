Comerciantes denuncian que hay más "trapitos" en el Oeste

En comunicación con el programa "Así Estamos" que se emite por radio Mitre Patagonia, la referente de la Cámara de Comercio de Neuquén, Sol Sobarzo, señaló que hay malestar y preocupación por la inseguridad en la zona Oeste. En esa línea, cuestionó la labor de la policía al decir que la demanda por inseguridad creció y bajó la cantidad de efectivos policiales en el lugar.

"Estoy muy enojada porque días atrás vivimos un hecho de inseguridad y la policía me dijo que no podía intervenir. No le dicen nada a los trapitos que se quedaron tomando hasta la medianoche y se juntan en una esquina para robarle a la gente", contó. También, Sobarzo denunció que hubo piedrazos en lugares cercanos a sus comercios y dijo que mantuvo reuniones con comisarios de diversas seccionales para solucionar el problema de la inseguridad.

La comerciante también señaló que el crecimiento demográfico también contribuyó al aumento de la inseguridad y manifestó su preocupación por la presencia de "trapitos" en la zona.

Según datos de las Naciones Unidas, con 1929,6 hechos reportados en 2021 cada 100 mil habitantes, Neuquén tiene la más alta tasa de robos del país y duplica con creces el promedio nacional. Le siguen CABA, con 1652,6; Córdoba con 1228,5 y Santa Fe con 1175,4. El promedio nacional es de 860,4.