Nadia Márquez: "No puede pasar que una provincia camine para un lado y otra para otro"

La diputada nacional por Neuquén Nadia Márquez brindó una entrevista al programa Neuquén.AR conducido por Santiago Montórfano en los estudios de AM550. El sábado por la mañana, la legisladora de La Libertad Avanza habló en Prima Multimedios sobre el "momento histórico" que atraviesa el país con el Pacto del 25 de mayo como nueva meta: "Lo que se necesita en Argentina es llegar a acuerdos sobre hacia dónde caminamos, porque no puede pasar que una provincia camine para un lado y otra para el otro".

Márquez celebró que finalmente esté en agenda el "ajuste al gasto público en los órdenes nacional, provincial y municipal, el déficit y cómo se gasta" y ejemplificó: "Tenemos plata para solventar la Fiesta de la Confluencia pero no tenemos plata para solventar el transporte público entonces ponemos otro impuesto a los neuquinos". La pastora afirmó que "esos temas no estaban en la mesa" porque "las administraciones antes eran todas cajas negras donde cada uno hacía lo que quería y no pasaba nada", y ahora hay una conducción para ello.

La legisladora cree que "el contexto social acompaña" porque "lo que la gente quiere es austeridad en la política, que se arregle la economía y que los gobiernos no gasten más de lo que tienen". En esa línea, quiso quitarle el color partidario a la metodología: "Llamale liberal, libertario o como quieras pero, en definitiva, la gente dice 'quiero un modelo de país que salga para adelante, que promueva el trabajo, que promueva el mérito'".

Además, agregó que no se puede arreglar la economía de un país de un día para el otro, habiendo tenido un "gobierno adicto al gasto que se timbeó la plata de los argentinos".

En la provincia de Neuquén, Márquez celebró que "por primera vez en 60 años" se haya llevado a "números muchísimo menores todas las contrataciones de planta política y se esté trabajando en reacomodar", pero lamentó que "en la ciudad de Neuquén hayamos tenido cuatro años ininterrumpido de que el Intendente siga, siga y siga tomando gente".

La opinión de Márquez sobre el 8M

La diputada nacional se refirió a las marchas que hubo en Neuquén y en todo el país por el Día Internacional de la Mujer, y criticó que "había muchos reclamos ideologizados que desvirtuaron la lógica de la manifestación". En cuanto al cambio de nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada el mismísimo 8 de marzo, la pastora mencionó: "¿Quién corno sabía que existía ese salón? Tres gatos locos sabían. A mí me da igual el salón. El gobierno de Milei tiene el 45% de mujeres en todo lo que son cargos jerárquicos, 25% tenía Cristina Kirchner y 20% Néstor Kirchner y 18% Alberto Fernández. ¿Vamos a hablar del rol de las mujeres? Hagámoslo en serio".

Mirá la entrevista completa acá: