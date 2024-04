Vidal, contra Milei: no acompañará Ley de Bases

El Gobierno de Javier Milei quiere que la nueva Ley Ómnibus sea aprobada sí o sí, por eso decidió acelerar el debate y este miércoles presentará el proyecto renovado. Pero el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se adelantó y afirmó que sus legisladores “no van a acompañar ningún tipo de ley de bases, ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.

“Hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos, porque la mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno nacional”, aseguró Vidal.

“Yo me consideraba un aliado del Gobierno durante los primeros dos meses, pero después noté que somos los más perjudicados. No importa el diálogo y las ganas de consensuar, acá hay decisiones unilaterales que están perjudicando a gran parte del país y a la mayoría de las provincias. Se habla de federalismo, pero las provincias aportan, la Nación recibe esos aportes y nosotros no recibimos nada”, sentenció el gobernador santacruceño.

Las declaraciones de Vidal, se suman a las del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quién manifestó con anterioridad que “el ajuste estaba recayendo sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad”. En este sentido, aseguró que “las medidas apresuradas sin un análisis previo no realmente nos llevan a nada. El país hoy no está dividido en dos partes, está quebrado en tres o cuatro partes. Hay inmadurez política, hay irresponsabilidad, hay falta de amor por el prójimo. Es realmente muy triste lo que estamos viviendo los argentinos”

Ante esta decisión y las fuertes declaraciones de los gobernadores el presidente Javier Milei, fue categórico, salió a responder y dijo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", mientras los acusó de "no jugaron limpio", porque en la nueva Ley Ómnibus se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".

El Gobierno nacional, tenía previsto convocar a todos los gobernadores el 4 de abril para hablar del Pacto de Mayo y avanzar en acuerdos para que la nueva Ley ómnibus sea aprobada, pero ante escenario incierto donde no sabe si contará con la mayoría de los votos en el Congreso, desde Casa Rosada dieron marcha atrás en la convocatoria y decidieron postergarla.