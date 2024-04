Neuquén se une a la carrera por los repelentes

El Ministerio de Salud informó que, en lo que va de la temporada 2023/2024, se registraron en el país 232.996 casos de dengue (90% autóctonos, 7% en investigación y 3% importados) de los cuales 215.885 se registraron desde la semana 1 a la semana 13 de 2024. La epidemia avanza a pasos agigantados en la provincia de Buenos Aires, como así también en la zona este y norte del país. Desde allí, llegaron casos a Neuquén.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que -en Neuquén- de los 174 casos sospechosos de dengue notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica que tiene la Nación, a este martes ya se confirmaron 60. A propósito de eso, ¿Qué ocurre con la venta de repelentes en la región?.

En diálogo con Mejor Informado, el encargado de una sucursal de la Farmacia del Pueblo, Mario Montiveros, anunció que este miércoles llegan más repelentes a la ciudad de Neuquén y señaló que "los aerosoles siempre son solicitados y si bien hay entregas permanentes, no se otorga en grandes cantidades". En esa línea, dijo que "el preció varía, pero si hay orden de suba que es lo que determinan la fábrica, lo haremos".

En el caso de otra droguería de Neuquén, la farmacéutica del lugar, Viviana, contó que "la semana pasada la gente compró masivamente repelentes y que, en estos momentos, no le están llegando repelentes. Creció mucho la demanda por una cuestión turística. Creemos que se mantendrá el precio".

Los precios de repelentes en Neuquén se ubican en: $5.196 en el caso de las primeras marcas; mientras que en el caso de las segundas marcas valen aproximadamente $4.000. Esto se une a lo que comunicó la empresa multinacional líder de repelentes que precisó que no habrá aumentos de precios. Los comercios los van a ofrecer a un precio sugerido de entre $3.000 y $4.000 por unidad. Eso, claro, no quita que algún comerciante particular pueda probar con valores más altos si la demanda se mantiene intensa.

Como consecuencia del pico de demanda y el insuficiente abastecimiento local, el Gobierno Nacional aspira a que la llegada de repelentes, a partir de la liberación de importaciones, alivie el problema en las próximas semanas, en las que los infectólogos aguardan un pico de casos de dengue.