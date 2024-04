Baggio sobre el posible derrumbe: "No depende de nosotros"

Pasaron 18 días del incendio que arrasó con un galpón abandonado en Tierra del Fuego al 900 de la ciudad de Neuquén. El edificio quedó destruido y, como consecuencia de las llamas, las viviendas que están a la par del lugar se encuentran en peligro por posibles derrumbes de las paredes. A raíz de eso, varias familias tuvieron que abandonar las casas y están a la deriva.

Debido al incendio, los alumnos de la Escuela 207, próxima al galpón, no tienen clases y según se pudo saber, serán trasladados a otro lugar. En una entrevista exclusiva en el programa "Así Estamos" que se emite por Radio Mitre Patagonia, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, brindó precisiones con respecto a las soluciones que dará la Municipalidad Capitalina al problema que ocasionó el incendio.

- ¿Cómo ven la solución a este problema desde la Municipalidad?

- En principio, hay que mencionar que hicimos las actuaciones administrativas necesarias más allá de que el día del incendio todo el equipo de Defensa Civil y de movilidad de servicios al ciudadano estuvo presente colaborando hasta la madrugada en un hecho que pudo haber terminado en una tragedia para los vecinos y no pasó eso por la pericia de los Bomberos. Las actuaciones administrativas se hicieron rápidamente y eso va directamente hacia el titular del inmueble, que es el Banco Galicia y que abandonó el predio hace más de 10 años permitiendo que lo tomen personas en situación de calle. En esas condiciones, el Municipio generó las intimaciones necesarias y las notificaciones al banco, hicimos las diligencias necesarias para que el juzgado también tome intervención en la parte contravencional y ahora estamos esperando los plazos administrativos correspondientes a este proceso.

- ¿Habría que pedirle permiso al banco para apagar el incendio entonces?

- A esa pregunta habría que hacérselas a Bomberos. Es el único organismo que tuvo la emergencia a cargo y la que actuó directamente.

- Pero la pared se puede caer arriba de alguien que pase por la calle. Entonces es un problema de peligro público. Por eso estamos hablando de algo público, no de algo privado.

- Lo que puedo decir es que hicimos actuaciones administrativas. Es un ámbito privado. La Justicia nos tiene que autorizar a ingresar. Y si lo hace, contratamos una grúa de gran dimensión, bajamos la antena y se verá que hay que demoler el galpón, parte del galpón, la pared lindera. Mientras eso ocurre, se lo vamos a facturar y cobrar al banco, por supuesto.

- Eso lo tenemos muy claro, Francisco. Lo que yo pregunto es si esta calificación del riesgo se toma y se monitorea todos los días porque nuestro temor pasa por la caída de la pared. Ahora, si la verdad no se sabe si se va a caer o no, que depende de las circunstancias, entonces no tenemos razones para estar tranquilos. ¿Se entiende la inquietud?

- Por eso mismo se tomaron medidas para que los vecinos dejen las instalaciones sus viviendas. No se den clases en la escuela hasta que tanto esto se resuelva. Estamos en un proceso administrativo, Rubén, le vuelvo a decir que no depende de nosotros. Depende de que la justicia tome decisiones y notifique al banco, perentoriamente, de que resuelva. O no notifique a nosotros y diga, mire, en el banco me pasó lo mismo que le pasó a usted. No lo atendió nadie. Pueden actuar ustedes y después vemos cómo resolvemos. Eso lo haríamos sin ningún problema. Pero creo que hay que poner sobre la mesa las responsabilidades de cada uno de los actores intervinientes.

- Dos preguntas: Una, si tiene el nombre del juez, que por ahí podemos consultarle también a ver cuándo va.

- No, discúlpeme, pero no lo tengo.

- No lo tiene. Bueno. La otra pregunta que quiero hacerle es si a los vecinos los que se les pidió que abandonen sus viviendas se les dio algún tipo de apoyo, porque no es fácil dejar la casa.

- No, no, claro que no es fácil. El municipio hizo alguna propuesta respecto de los centros nido, que son los ámbitos donde nosotros tenemos la posibilidad de instalar gente cuando hay emergencia climática y demás. Eso no fue aceptado. Y, por supuesto, siempre está presente la competencia de provincia. Digo, hay un área de la subsecretaría de familia que, entiendo, debería ya haberse comunicado, haber puesto a disposición la posibilidad de generar algunos alquileres o algo que resuelva esta situación. Entiendo que todavía no se ha hecho presente la subsecretaría de familia. Por eso digo que acá hay competencias concurrentes de diferentes áreas, municipales y provinciales.

- ¿Trabajan en coordinación con la provincia? Porque a lo mejor la provincia ni se enteró de la situación.

Mire, trabajamos en una coordinación muy ágil. Por ejemplo, el día del siniestro vial estuvimos presentes desde el área de defensa civil del municipio, el área de defensa civil de provincia, la coordinadora de riesgo, Luciana Ortiz Luna, digo, hubo funcionarios, tuvimos funcionarios públicos de ambas estructuras de gobierno y la verdad que trabajamos muy bien. Los bomberos con toda su capacidad y pericia conteniendo el siniestro y a partir de allí se generaron los llamados y los contactos necesarios. Yo espero que la subsecretaría de familia se junte con los vecinos y le haga la propuesta de resolver la situación de alquileres y que se junte con los responsables de educación y les haga alguna propuesta también para colaborar en resolver la ausencia de clases de esta escuela. Digo, pongamos también en esto la voluntad relacionada a la competencia de cada una de las áreas. Lo de la escuela creo que se resolvió ayer,