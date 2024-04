Ortiz Luna le respondió a Baggio sobre el derrumbe

El subsecretario de MedioAmbiente y Protección Ciudadana del Municipio, Francisco Baggio, mencionó en la entrevista brindada a Radio Mitre Patagonia que el Gobierno Provincial debería actuar también en la problemática que generó el incendio del galpón.

Luego, en diálogo con el programa "Así Estamos", la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna respondió al comentario del funcionario municipal y disparó: "La verdad que me sorprende lo que dijo. Hay un determinado desconocimiento de las área de incumbencia, jamás uno se desentiende de los problemas. y mucho menos si tiene que ver con el sufrimiento de la gente. Cuando existe una situación, esto es en todo tipo de emergencia, primero se evalúa si se resuelve localmente. Si no se puede resolver localmente, la emergencia es de mayor magnitud, y el nivel local es el que pide intervención, de otra manera, de la manera que se puede resolver localmente. Y el nivel local es de otro nivel, sea regional o sea provincial. Esto es el ABC de las emergencias.El que se dedique a emergencias va a tener que estudiar esto".

Además, la funcionaria criticó: "Estamos monitoreando las cuestiones a medida que se van desarrollando, porque no podemos dejar supeditada a personas que se han formado a veces por Google, a este tipo de situaciones y decisiones. Lo que corresponde es que municipio, él tiene una defensa civil municipal, la defensa civil municipal tiene sus funciones y misiones y su responsabilidad, que es el intendente, y si lo requieren, con mucho gusto, provincia participa de la evaluación de riesgo y de la mitigación del daño, no hay ningún problema. Así que estos son los pasos. Están en cualquier manual, también están en Google, así que no hay ningún problema si quiere responsabilizar a provincia, primero tiene que pedir la intervención como corresponde a provincia y ahí será dada con mucho gusto.

Luego, cuando fue consultada si que haría Provincia en caso de que tenga que esperar el accionar de la justicia y de la notificación del Banco Galicia, Ortiz Luna dijo que "de ninguna manera, pero como estás mencionando, todos son acciones municipales. Y ellos tienen obras públicas, tienen incluso dentro de los cargos de conducción, gente que tiene que ver con ingeniería. Tienen arquitectura. Que tienen que hacer la evaluación de eso y solicitar la demolición, si es así. Recordemos lo que pasó con la cooperativa, sin ir más lejos. Obviamente hubo una pared que hubo que tirar en ese momento porque había personas atrapadas. Y esa decisión no puede esperar los tiempos. La evacuación del lugar creo que es una cuestión muy bien hecha. La evaluación de ese tipo de estructura la tiene que hacer el personal de obras públicas. O del mismo estrato de la defensa civil municipal. Si necesitan intervención de provincias, esperamos que nos la soliciten.