Paritarias: no convencen los aumentos de Weretilneck

Se realizó este miércoles una nueva reunión del Consejo de la Función Pública para avanzar con los gremios ATE y UPCN en un incremento para los estatales rionegrinos. La gestión Weretilneck ofreció el pago de una suma fija para todos los trabajadores.

El gobierno ofreció una suma de carácter no remunerativo y no bonificable por agente, según la categoría y agrupamiento. Propuso que los agentes no profesionales de la Ley 1844 perciban el bono del siguiente modo: $50.000 para las categorías 1 a 11; $60.000 pesos para las categorías 12 a 14; y $70.000 para las categorías 15 a 20.

Mientras que, a los agentes comprendidos en agrupamientos profesionales de la misma ley, se ofreció $50.000 pesos a los profesionales de pregrado de las categorías 8 a 11, $60.000 pesos a las categorías 12 a 14; y $70.000 a las categorías 15 a 21.

Y a los profesionales de grado de las categorías 12 a 14 se les ofreció $60.000 pesos, a los de las categorías 15 a 23 $70.000, mismo monto que a los profesionales de posgrado de las categorías 16 a 25.

Para los agentes comprendidos en la Ley 1904, los del escalafón sanitario, se ofreció que los profesionales médicos del agrupamiento primero reciban $70.000 pesos, los del agrupamiento segundo $60.000 y los del agrupamiento tercero $50.000.

Insuficiente

Desde la Asociación Trabajadores del Estado calificaron de insuficiente el incremento y no descartaron realizar alguna medida de protesta. “Venimos perdiendo poder adquisitivo tras la devaluación y el congelamiento salarial de diciembre. Necesitamos seguir recuperando capacidad de compra, y esta oferta resulta insuficiente. Esperamos para la semana que viene una propuesta mejorada”, explicó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

“Además vamos a declararnos en estado de asamblea permanente en todos los sectores del Estado y no descartamos realizar medidas de fuerza”, concluyó.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 17 de abril.