Vallaron la iglesia del papá de Márquez por una protesta de ATE

Esta mañana, la Iglesia Jesús es Rey de Neuquén, perteneciente al pastor Hugo Márquez (padre de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez), amaneció vallada. Según indicó el titular del centro evangélico, se debe a que la protesta del gremio estatal ATE se iba a concentrar frente al establecimiento, el cual se encuentra cerca de Casa de Gobierno.

La movilización se va a hacer a las 18 horas en el centro neuquino por los despidos en Anses, Vialdad, Enacom, Conicet, Ministerio de Trabajo, Empleo y Desarrollo Social. En este sentido, trascendió que la protesta se iba a trasladar a Roca al 400, donde está la iglesia, por un convenio que firmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de asistencia alimentaria a comedores con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), cuyo consejo directivo integra el pastor.

Tiempo atrás, Nadia Márquez, en contacto con 24/7 Canal de Noticias, sostuvo que la iglesia de su papá no forma parte del acuerdo, ya que no tiene un comedor. Asimismo, aclaró que el dinero proviene de Naciones Unidas y no de la recaudación de los contribuyentes.

Por su parte, el dirigente sindical, Carlos Quintriqueo, sostuvo en declaraciones radiales que la medida es una "sobreactuación" y que la protesta busca visualizar a los "responsables de los despidos".