Gaido sobre la tasa a los combustibles: "No estamos de acuerdo, nos obliga el Gobierno nacional" 

Continúa la controversia por la tasa a los combustibles para subsidiar el pasaje de colectivo en la ciudad de Neuquén. Esta mañana, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, señaló que desde el Estado municipal no están de acuerdo con la aplicación de la tasa, pero que no les queda "alternativa". Además, apuntó contra Milei por el el Fondo Compensador de Transporte: "El Gobierno nacional cobra un impuesto, lo recauda y no lo envía a las provincias".

En una entrevista con "Así Estamos" por Mitre Patagonia, Gaido aclaró que "en lo personal" no concuerda con aplicar la tasa del 4,5% a los combustibles: "Tuvimos que llevar adelante una medida que no estamos de acuerdo, pero que nos obliga el Gobierno nacional porque nos adeuda y nos quitó esos fondos".

Según denunció el intendente, el Gobierno continúa cobrando el impuesto que después se distribuía en los municipios para subsidiar el transporte , con la salvedad que no está girando los fondos: "Hoy lo está cobrando todas las estaciones de servicio del país", indicó y acotó que "es un fondo que es por ley para el transporte público". En este sentido, señaló que el Estado nacional "adeuda" a los municipios "de manera absolutamente injusta" y que esos fondos los compensan con la tasa.

Por último, marcó que en los próximos días saldrá la reglamentación, aunque no precisó fecha. "Destinamos subsidios para que tengamos un valor de $675 cuando el valor del colectivo tendría que ser de $2.700 pesos", concluyó.