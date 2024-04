Reportaje a fondo con el intendente Gaido

El intendente capitalino, Mariano Gaido, continúa abordando diversos temas en su agenda de trabajo. Recientemente, se llevó a cabo la inauguración de la primera etapa del asfalto en la calle Valentina, en el sector de las 140 viviendas, lo que representa un avance significativo en infraestructura para la ciudad.

Sin embargo, en medio de estos esfuerzos, ha surgido un tema relevante que ha captado la atención en los últimos días: la denuncia de la municipalidad contra el gerente del Banco Galicia por presunta falta de resguardo de un predio bajo su responsabilidad. Este predio, ubicado en la calle Belgrano, experimentó un incendio, lo que ha generado preocupación y la necesidad de investigar la situación con mayor profundidad.

En una entrevista exclusiva con el programa "Así Estamos" que se emite por radio MITRE PATAGONIA , el Ejecutivo Municipal no sólo se refirió al peligro del derrumbe, sino que también habló sobre la aplicación de la tasa vial a los combustibles, la actualidad de los taxis y la inhabilitación de Uber, el proyecto ambiental, la queja de los vecinos por obras inconclusas y entre otros temas más.

Obra del puente Arroyo Durán

- ¿Se podrá reactivar este puente? Nos informaron que la obra se realizaba con financiamiento externo.

- La obra es de la provincia, de la UPEFE, que lleva mucho tiempo paralizada. El gobierno provincial estaba logrando acordar con la empresa continuar con ese puente y finalizarlo. El dinero estaba, pero lo que ocurrió es que las autoridades de la UPEFE del gobierno anterior tenía mal rendido los fondos, los sigue teniendo y lo está corrigiendo esta administración. Ahora los dos sectores están retomando las obras.

Denuncia del Municipio contra el Banco Galicia

- Explíquenos por qué la decisión de enjuiciar o demandar al Banco Galicia por el incendio de galpón

- Yo trabajo mucho en equipo. El análisis lo llevó adelante el secretario de Gobierno, Juan Martín Hurtado junto a Marcelo Inaudi. Los dueños del predio, en este caso el banco Galicia, tenían una responsabilidad ineludible y esa responsabilidad no la vamos a dejar pasar, por eso radicamos la denuncia correspondiente. La situación ya fue notificada al Tribunal de Faltas. Sin embargo, no se hizo nada con las notificaciones, por eso decidimos avanzar con las denuncias.

Obras públicas con presupuesto propio

- Nos escribió un oyente para decir que en las calles Rawson y Moreno están esperando hace 38 años el asfalto y le quieren preguntar si está la posibilidad de que se haga el asfalto en ese sector.

- Lo que hay que contar es que nos encontramos ante un Gobierno Nacional que decidió paralizar la obra pública. Nosotros en Neuquén estamos de acuerdo que necesitamos un país ordenado, de hecho somos ejemplo porque hemos continuado la gestión de otro sector político, que continúa bien administrada las cuentas.

Tuvimos que continuar la obra que le gobierno paralizó, lo hicimos con el pago de certificados, la continuidad de las obras genera recursos propios que son destinados a esa finalidad, porque la sobras son necesarias y las empresas tienen que seguir trabajando.

Pero así también se genera una deuda con la ciudad de Neuquén, del gobierno nacional con nosotros. Estoy hablando de que no queremos fondos nuevos, solamente queremos lo que nos corresponde, una deuda que supera los 5.000 millones de pesos. Esos son fondos que hemos adelantado nosotros por responsabilidad del gobierno nacional, de una firma, un convenio que ya venía firmado con la legislación, y esos fondos nos ayudarían muchísimo a hacer muchas más obras. Villa Ceferino es un sector que necesita obras y necesita asfalto. La respuesta al vecino es que vamos a continuar las obras tanto en ese barrio como en muchos otros.

- ¿La decisión es avanzar con las obras con presupuesto propio?

- No hay alternativa. La única posibilidad que tiene la ciudad de Neuquén y el país es con presupuesto propio. Además, tenemos proyectos ejecutivos desde el año pasado cuando hicimos un recorrido por entidades de crédito internacional como el BID, el Banco Mundial, donde fuimos muy bien atendidos, pero aún no esta habilitado el crédito. Por lo pronto el municipio trabaja y desarrolla obras con presupuesto propio.

A nivel nacional dicen que tienen que cumplir, pero a Neuquén se le adeuda fondos de transporte y obras. Necesitamos que los paguen porque se ordena con el ejemplo.

Tasa vial al combustible

- Mariano, ¿va a concretar por parte del Municipio la aplicación de la tasa aprobada por el Concejo Deliberante al precio de los combustibles?

- Personalmente no estoy de acuerdo con la tasa, pero no dejan alternativa cuando el Gobierno Nacional cobra un impuesto, lo recauda y no lo envía a las provincias ni a las ciudades. Se llama el Fondo Compensador de Transporte, lo está cobrando en todas las estaciones de servicio del país y no lo envían ni a las ciudades, ni a las provincias y es un fondo que por Ley es para el transporte. Las ciudades tuvimos que que gestionar una medida que no estamos de acuerdo para compensar los fondos. Calculo que se comenzará aplicar en los próximos días, pero no te puedo decir porque tiene que ver con la reglamentación.

La vuelta del Tren del Valle en el tramo Neuquén-Cipolletti

- ¿Tuvo reuniones con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler por el tema del tren de Cipolletti y Neuquén?

- Si, he hablado en varias ocasiones con Rodrigo y le manifesté mi disposición a ayuda en todo lo que sea necesario porque es un servicio que le afecta mucho a la ciudad de Neuquén. Hay que recordar que no son ciudades estancas sino regiones. No se puede pensar una sin la otra, sería algo muy erróneo. Pero, más allá de eso, estamos a disposición para reactivar el servicio, Neuquén va ayudar.

Fotomultas

- ¿Tiene fecha la aplicación de las fotomultas o se hará una prueba todavía con tiempo indefinido?

- Hay dos temas, primero vamos a instrumentar 213 cámaras de 400 semáforos que tenemos en la ciudad. Es decir, casi todos los semáforos de la ciudad de Neuquén van a tener cámaras, y hemos implementado también radares de velocidad. En lo que respecta a radares de velocidad, no va a haber multas. Solo será preventivo, principalmente los hemos incorporado en la puerta de los colegios. Son todos preventivos, educativos, no desarrollan multas.

Sí va a haber multas sobre las cámaras que tenemos en los semáforos, y allí vamos a ser muy duros porque lo que cuidamos es la vida de los ciudadanos. También esas imágenes, a partir de la firma de un convenio con el gobernador, van a estar a disposición de la policía porque no dejan de ser de cámaras que transmiten imágenes y que pueden ayudar muchísimo a la prevención del delito o a la situación de dilucidar una causa.

Así que también eso hemos puesto a disposición de la policía todas las cámaras de la municipalidad que son 1.500. Yo creo que para el primero de mayo ya tendrían que estar funcionando. Neuquén las necesita porque hay una gran irresponsabilidad en el manejo.

Centro Ambiental

- ¿Dónde va el dinero que estamos pagando por el proyecto del CAN?

- Los fondos que destinamos del CAN y que vos pagas en la factura tienen que ver con que el Centro Ambiental que tiene una vitalidad y una viabilidad de dos años. Dentro de dos años el Centro Ambiental deja de tener la posibilidad de recibir basura, no solamente de la ciudad de Neuquén, sino de Plottier, de Centenario, Vista Alegre y Chañar. Dentro de dos años yo sigo siendo intendente porque se votó por cuatro años. Por lo tanto, dentro de dos años hay que tener una alternativa para llevar adelante la entrega de basura, por eso está la idea del CAN.

Porque de lo contrario, todos los vecinos de la ciudad de Neuquén, tendríamos que depositar nuestra basura ya sea en el patio, en la maceta. Necesitamos que la ciudad tenga una planificación como la que nosotros desarrollamos en estos años. Entonces, mientras que esos dos años están sucediendo, hay que planificar el nuevo Centro Ambiental para los próximos 50 años y esa planificación se tiene que desarrollar con fondos. Por eso hemos establecido esta tasa diferencial. El dinero va a una cuenta que no se toca, un fondo especifico. El proyecto se esta desarrollando en los próximo meses se finaliza.

La rivalidad Uber y Taxis

- No entendemos por qué se oponen a Uber cuando toda la ciudadanía está pidiendo tener la posibilidad de otra oferta. Sabiendo que el servicio de taxis no es bueno en Neuquén y es caro.

-Creo que los taxistas que tienen que mejorar sus servicios, que pagan licencia comercial y que han hecho un esfuerzo en la época de pandemia al ponerle el pecho. Y la verdad que por el momento nosotros no creemos que hay una situación de realmente se necesite un servicio diferente en lo inmediato, aunque eventualmente necesitará un mejor servicio, como lo instrumentamos en transporte público en colectivo. Lo cierto es que hoy por hoy no hay lugar para Uber, los taxistas tienen que tener la oportunidad de trabajar ante una situación de recesión que este país está mostrando.